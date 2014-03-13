Большие открытия еще впереди

Общеизвестно, что Казахстан является крупным экспортером углеводородного сырья, черных, цветных и благородных металлов. В частнос­ти, на РК приходится свыше 40% добываемого в мире урана и 16% хрома. Минерально-сырьевой комп­лекс имеет для страны стратегическое значение, так как обеспечивает большую часть валютных поступлений, а его доля в ВВП страны составляет 70%.

Республика, взявшая курс на создание сильной экономики, сегодня планирует за счет своих недр привлечь в страну новые инвестиции, а вместе с ними и новые технологии и знания. Именно поэтому в последние годы Глава государства поставил задачу возродить и поднять на новый уровень такую отрасль, как геологоразведка. Главный геолог страны Базарбай Нурабаев считает, что при должном финансировании и политической воле в будущем нас ждут новые открытия.

От забвения к возрождению

Напомним, что после распада СССР финансирование геологоразведки велось на бюджетной основе и оставляло желать лучшего. В результате резко сократились объемы геологоразведочных работ, начался отток квалифицированных кадров.

Позднее (1995–2002) поисковые и разведочные работы проводились преимущественно за счет инвесторов. В итоге возник дисбаланс между отработанными и приращиваемыми запасами.

Эта ошибка была учтена в Программе развития ресурсной базы минерально-сырьевого комплекса страны на 2003–2010 годы. Затем была принята новая Программа на 2010–2014 годы. Она была разработана уже с учетом индустриализации страны и поэтому ставит перед отраслью более амбициозные задачи, переводя геологические исследования в разряд государственных.

По данным комитета, финансовые затраты на реализацию данной программы в размере 50 млрд. тенге предусмотрены за счет республиканского бюджета.

– За последние четыре года расходы на геологоразведку выросли в 3,5 раза: с 5 до 18 миллиардов тенге, – говорит Б. Нурабаев.

Это принесло свои положительные результаты. Так, на сегодня в Казахстане, по данным государственной комиссии по запасам, на балансе и в кадастре республики числится 5 536 месторождений всех видов полезных ископаемых. К примеру, запасы золота выросли на 0,8 тыс. тонн, меди – на 5,4 млн. тонн, свинца – на 990 тыс. тонн, цинка – на 2,8 млн. тонн, урана – на 161 тыс. тонн, марганцевых руд – на 94 млн. тонн, нефти – на 2 млрд. тонн, газа – на 145 млрд. кубометров.

Не нефтью единой...

Однако, по мнению председателя Комитета геологии и недропользования Базарбая Нурабаева, степень разведанности наших недр – понятие относительное.

– Если говорить о наличии мест, куда не ступала нога геолога, то можно считать, что изученность недр весьма высокая. Но с точки зрения качества – нет. Необходимо не только продолжать, но и повторить геологические работы на уже изведанных территориях. Результаты разведки прошлого века давно устарели. Сегодня появились новые геологоразведочные технологии, методики, оборудование, – отмечает Нурабаев.

По его словам, в последние годы и на ранее изученных площадях выявляются новые месторождения.

– Сейчас бытует мнение, что территория Казахстана на небольшой глубине полностью изучена, и теперь настала эра глубоких исследований. Но специалисты нашего комитета с этим не согласны. С использованием новых методик, совершенных технологий мы можем найти ту же руду на той территории, где раньше ее не обнаружили, – утверждает главный геолог.

Для Казахстана актуально проводить исследования недр не только на нефть и газ, но и на другие виды сырья, например металлы, используе­мые в высоких технологиях. Пока в республике геологоразведочные работы традиционно направлены на поиск цветных металлов и золота. Интенсивные работы проводятся по поиску новых месторождений нефти и газа, учитывая их приоритет и рыночную конъюнктуру.

– Но, на наш взгляд, сегодня актуально проводить исследования и по другим видам полезных ископаемых, например на редкие и рассеянные металлы, которые применяют в сфере высоких технологий. На них сегодня на рынке высокий спрос, – заметил Б. Нурабаев.

Ставка не только на транснациональные компании

При такой финансовой и политической поддержке встает вопрос о том, как и какими силами планируется проводить новые исследования наших недр. По словам главы Комитета геологии и недропользования, в отрасли сегодня намерены создавать условия не только для транснациональных, но и для так называемых юниорских, или малых, компаний. Такой подход позволит обеспечить полный охват поиска, не только крупных месторождений, но и малых или уже старых, перешагнувших свой продуктивный период.

– Акцент будет направлен на создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса в геологической отрасли. В странах с развитой системой геологоразведочных услуг наряду с транснациональными или крупными национальными вертикально-интегрированными компаниями существует большое количество малых (юниорских) компаний, которые почти полностью закрывают услуги по поисковым работам, – отметил Базарбай Нурабаев.

По данным ведомства, сегодня рынок геологоразведочных услуг в Казахстане узок, то есть реально очень мало компаний присутствуют здесь. В зависимости от стратегии компании они могут развиваться, охватывая добычу, переработку и т. д., или оставаться в нише поисковых услуг.

– При соответствующих условиях количество компаний должно вырас­ти. И уже в процессе конкуренции они будут выходить на мировой рынок, в ближнее и дальнее зарубежье (Россия, Кыргызстан, Кавказ). В это же время иностранные горнорудные и сервисные компании будут приходить с услугами в Казахстан, – добавил главный геолог.

Сегодня в Казахстане планируют навести порядок в отрасли в соответствии с лучшими мировыми стандартами. Во-первых, по словам Нурабае­ва, будет совершенствоваться отраслевое законодательство. Оно станет максимально упрощенным и прозрачным, сократится число ограничений.

– Кроме этого, как известно, современная геологоразведка подразу­мевает использование дистанционного зондирования земли (ДЗЗ), а также новейших аэрогеофизических услуг, и все это мы собираемся использовать в Казахстане. Причем задачи будут решаться путем трансфера новых технологий от международных компаний, таких как RioTinto, ILUCA, KORES, – сказал Б. Нурабаев.

Параллельно будет вестись работа по созданию собственной научной и образовательной базы по подготовке молодого поколения геологов. Он напомнил, что речь идет о создании Центра гео­логических исследований при Назарбаев Университете.

Кульпаш КОНЫРОВА