Большие планы малых ферм

В один из сентябрьских выходных близ села Карабулак состоялась сельскохозяйственная ярмарка. Казалось бы, ничего особенного: нынче в городах и селах каждую неделю организовывают осенние распродажи сельхозпродукции. Но это мероприятие имело отличительную особенность: его участниками стали мелкие фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств.

О тех, кто стоял за торговыми прилавками, мы еще расскажем, а пока – об общественном объединении «Жер-Ана Астана», его учредителе и одновременно инициаторе проведения подобных ярмарок, жительнице Степногорска Гульмайре Баймаковой.

С улиткой на логотипе

Основная цель и направление деятельности объединения – кооперация мелких фермеров для решения общих проблем, обмена информацией и опытом, а также популяризация здоровой, экологически чистой органической продукции. Кроме того, фермеры, вошедшие в «Жер-Ана Астана», стали участниками международного движения Slow Food (медленное питание).

Основателем данного движения в 1986 году стал житель Италии журналист Карло Петрини. Он обратил внимание на увеличение случаев заболеваемости детей и пришел к выводу, что одна из главных причин этого кроется в том числе в нездоровом питании, в частности в чрезмерном увлечении фастфудом. Необходимо было найти противовес охватывающему все большее количество граждан увлечению «быстрой пищей». Так и появилась инициатива Slow Food, которая вскоре получила широкую поддержку и распространилась по всему миру.

Сегодня Slow Food пропагандирует философию, согласно которой все люди должны иметь доступ к качественным продуктам питания и получать удовольствие от еды, полезной для них самих, выгодной для производителей и не приносящей вреда планете. Движение выступает против стандартизации вкусов и культур, против безудержной власти транснациональных корпораций в пищепроме и АПК. Подход основан на концепции качества, основанной на трех взаимосвязанных принципах: «вкусно», «чисто» и «честно».

По словам Гульмайры Баймаковой, члены «Жер-Ана Астана» первыми среди аграриев стран Центральной Азии присоединились к этому движению. Более того, они побывали в итальянском городе Бра, где Slow Food зародилось, а также в Монголии, Молдове, Шри-Ланке. Сама энтузиастка объединения малых фермеров стала еще и делегатом форума сельских женщин в Италии.

– Мне дали возможность выступить с трибуны форума, и я рассказала о своей стране, ее природе и огромном потенциале для развития сельского хозяйства, – делится воспоминаниями собеседница. – На это меня натолкнули речи местных фермеров, которые жаловались на нехватку земель, проблемы с кормами для домашнего скота. Когда закончила выступление, мне аплодировали, многие просили визитку. Я пригласила итальянских фермеров приехать к нам, познакомиться с казахстанскими коллегами, обменяться опытом. И такой визит впоследствии состоялся.

К слову, в Италии нашей соотечественнице довелось побывать в небольшом семейном фермерском хозяйстве. Члены этой семьи выращивают без всякой химии экологически чистые овощи. По мере созревания их собирают, очищают и упаковывают в 200–300-граммовую тару. В обозначенное время приезжает грузовичок и забирает продукцию. Бизнес приносит аграриям неплохой стабильный доход.

– У нас же всякий бизнес, в том числе в аграрной сфере, как только встает на ноги, старается укрупниться, – говорит глава общественного движения «Жер-Ана Астана». – Я спросила у итальянских коллег: почему они этого не делают, ведь есть возможность нарастить объемы продукции и, соответственно, получать больше прибыли? Мне ответили, что в этом случае придется отказаться от органического земледелия и начать применять пестициды, гербициды… Это в свою очередь оттолкнет покупателей.

Гульмайра Баймакова была в Европе, Турции и видела там другие малые семейные фермы. Они также обеспечивают своих сограждан качественной, здоровой пищей. В свою очередь государство создает для них благоприятные условия. В Казахстане необходимо взять этот опыт на вооружение и раскрыть потенциал малых фермеров и владельцев ЛПХ. Сегодня они, не имея господдержки, сравнимой с помощью, получаемой крупными компаниями, производят большую часть здоровой органической продукции для отечественного рынка.

После участия Гульмайры Баймаковой в форуме сельских женщин в Италии объединение «Жер-Ана Астана» получило право на включение в свой логотип словосочетания «Рынок земли», означающее прямой диалог между производителями и потребителями.

Главные принципы «Рынка земли» следующие. Первый – местное производство: продукты продают те, кто их вырастил на своей земле, причем продают без посредников. Второй – защита природы: на рынке представлено мелкосерийное, агроэкологическое и ремесленное хозяйство, которое бережет поч­ву и биоразнообразие. Третий – честная цена: стоимость продуктов справедлива для покупателя и достойно оплачивает труд фермера. Четвертый –традиции и вкусы: покупателям предлагают сезонные и локальные продукты, часто исчезающие из больших супермаркетов.

Еще на логотипе общественного объединения появилось изображение улитки, которая является символом здорового и небыстрого питания.

В «Жер-Ана Астана» входят около 120 малых фермерских хозяйств. Большая их часть – из районов Акмолинской области. В последние годы интерес к движению проявляют их коллеги из Карагандинской и Северо-Казахстанской областей.

Экопродукты находят признание

Рассказы некоторых представителей объединения малых фермеров о своем пути в аграрном секторе довелось услышать в Карабулаке во время ярмарки.

Жители Караганды, компаньо­ны по бизнесу Виктор Кулешов и Геннадий Литвинов – владельцы фермерского хозяйства «Дом пчелы». Его продукция – качественный мед, собранный крылатыми труженицами на лугах области, а также большой выбор различных натуральных энергетических паст, миксов, насыщающих организм полезными витаминами. Есть в ассортименте также лечебная медовая продукция, прополис и даже мыло на меду.

Предприниматели смогли построить фирменный «Дом пчелы», в котором имеется торговый павильон, а также секторы, где установлено оборудование для производства всего ассортимента продукции, ее дальнейшей упаковки. Так был создан полный цикл: от сбора меда до выставления привлекательного товара на прилавке.

Виктор и Геннадий сообщили, что на днях они со своей органической продукцией выезжают в Италию. Там будут представлять ее местному сообществу и, возможно, найдут компаньонов, желающих заключить соглашение на поставку карагандинского меда на Апеннинский полуостров.

Увидеть Италию уже довелось владелице фермерского хозяйства «Молочная фея» Татьяне Федуловой. По ее признанию, из привезенной ею туда продукции более всего итальянцев заинтересовал қызыл ірімшік – курт красноватого цвета.

Итальянцы брали его в руки, пробовали на вкус и поначалу думали, что это сыр. Как выяс­нилось, собеседница в свое время получила три высших образования: по переводческому, банковскому делу и в сфере таможенной службы. Однако заниматься пришлось фермерством, к чему подтолкнуло желание кормить четверых своих сыновей здоровой и натуральной пищей.

Вопрос этот был актуален еще и потому, что все дети серьезно увлекались спортом. Двое из них были профессиональными игроками в хоккейной команде «Барыс», один занимался в бас­кетбольном клубе «Астана», а четвертый сын – танцами.

– Чтобы в пище детей присутствовал кальций и другие полезные элементы, крайне необходимые для здоровья рук и ног, мы с супругом сперва решили купить пять коров, – рассказывает женщина. – Стали получать молоко для собственных нужд и частично для продажи. Однако со временем поняли, что надоев недостаточно для того, чтобы иметь от них ощутимый доход. Поэтому стали постепенно наращивать дойное стадо. Сейчас у нас около 50 коров, есть лошади, овцы.

В настоящее время «Молочная фея» производит кисло-сладкий курт, масло, творог, сметану и сыр сулугуни. Натуральную, вкусную продукцию хозяйства охотно покупают рестораны Астаны. Предпринимательница мечтает наладить выпуск йогуртов и твердых сыров. Для этого уже и здание цеха построила, и нужное оборудование приобрела.

Бурабай и Асемгуль Шашкеновы из села Карабулак создали свое небольшое хозяйство благодаря программе «Ауыл аманаты». До этого глава семьи не имел постоянной работы. Пос­ле прохождения обязательного курса обучения подготовил бизнес-проект, защитил его и получил кредит в размере 6 450 тыс. тенге со ставкой вознаграждения 2,5% годовых. Деньги были использованы на покупку 11 молочных коров и быка-производителя. В настоящее время доится пять коров. Молоко от них идет на изготовление айрана, творога, курта.

Все это продается односельчанам и жителям города Степногорска. Супруги Шашкеновы не скрывают своей радости от того, что теперь у них есть собственное дело и оно приносит семье доход. Есть у этих людей и планы на будущее, связанные с совершенствованием бизнеса.

Как призналась руководитель общественного объединения малых фермеров «Жер-Ана Астана» Гульмайра Баймакова, до того, как заняться нынешним делом, она в Астане пять лет отработала в республиканской организации, связанной с АПК.

Вернулась на малую родину, осознав, что может принести пользу здесь. Убеждена: в погоне за макроэкономическими показателями, укрупнением сельхозформирований нельзя отворачиваться от малых фермерских хозяйств. Они востребованы во всем мире, но для раскрытия их потенциала нужна поддержка государства:

– В том числе есть потребность в создании на селе центров по обучению и консультации фермеров. Необходимо держать в фокусе внимания вопросы субсидирования малых хозяйств. Убеждена, что на таких, как сегодня, ярмарках лет через 10 будет не протолкнуться, ибо качественная пища – это здоровье и сила, а то и другое востребованы всегда!