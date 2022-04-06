Экономика
Большие планы по импортозамещению планирует реализовать Казахстан
​​​​​​​Досжан Айту

Задача по наращиванию доли продукции высоких переделов в структуре отечественного экспорта остается, как и прежде, одним из ключевых приоритетов.

О претворении в жизнь соответствующих планов рассказал на брифинге в СЦК министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев. Как сообщил глава МИИР, в соответствии с поручением Главы государства проведен более детальный анализ состояния и перспектив развития обрабатывающей промышленности республики. При этом изучены возможности по импортозамещению, обеспечению внутреннего рынка готовой продукцией, а также по увеличению экспортного потенциала с учетом сырьевой базы, инфраструктуры и кадровых компетенций казах­станцев. В частности, в ходе анализа установлено, что общая сумма продукции, импортируемой на внут­ренний рынок РК, составляет около 38,4 млрд в год. В больших объемах ежегодно в Казахстан поставляется продукция машиностроения (на 16,4 млрд долларов), химической промышленности (на 3,2 млрд), черной и цветной металлургии (на 3,1 млрд), легкой промышленности (на 2,2 млрд), а также стройиндустрии (на 1,4 млрд долларов).

В настоящее время в ведомстве определены ключевые приоритеты политики импортозамещения. В соответствии с полученными выводами совместно с акиматами столицы и регионов составлен пул инвестиционных проектов по шести направлениям обрабатывающей промышленности: машиностроению, химической и легкой промышленности, черной и цветной металлургии, стройиндустрии.

В перечень проектов пула входят более 700 строящихся и перспективных производств на общую сумму 20 трлн тенге. Осуществление этих проектов предусматривает создание 131 тыс. постоянных рабочих мест. Как пояснил глава МИИР, все реализуемые и планируемые проекты разделены на четыре категории: вводимые в текущем году и находящиеся на стадии осуществления, прорабатываемые и перспективные. Также они дифференцированы по регионам, причем особо важные направления индустрии выведены в отдельный перечень.

Каждый регион и перечень будут вести кураторы, которые обладают наиболее полной компетенцией в части реализуемых проектов.

– Уполномоченные кураторы призваны способствовать активному продвижению индустриальных проектов на местах, а также нести персональную ответственность за них, – отметил глава ведомства.

Согласно планам МИИР, до 2025 года в стране предусмотрено осуществить свыше 130 ключевых проектов, позволяющих заместить импорт на 4 млрд долларов и увеличить несырьевой экспорт РК на сумму свыше 9 млрд долларов.

В отрасли машиностроения намечено воплотить в жизнь более 20 ключевых инвестиционных проектов по выпуску автомобильных шин, бытовой техники, штампованных деталей кузовов легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов, железнодорожных вагонов-термосов...

Как подчеркнул Каирбек Ускенбаев, проекты стройиндустрии, химической и других отраслей промышленности направлены на полное замещение импорта. Работа, проводимая в этой сфере, позволит Казахстану в перспективе выйти на второе место в мировом экспорте ферросилиция, а также сократить импорт стали на 75%, полностью перерабатывать весь казахстанский хлопок.

В легкой промышленности до 2025 года планируется строительство семи крупных производств по переработке отечественного сырья (хлопка), а также по выпуску пряжи, тканей и текстильных изделий. Планируемые проекты позволят перерабатывать весь объем отечественного хлопка внутри страны, а также утроить экспорт пряжи (до 50 млн долларов), тканей – в пять раз (до 40 млн), трикотажных изделий – до 48 млн долларов. При этом предполагается довести уровень импортозамещения внутреннего рынка по данной продукции в пределах 48 млн долларов.

Каирбек Ускенбаев также сообщил, что реализация 131 ключевого проекта на первом этапе позволит привлечь инвестиции в объеме 5,6 трлн тенге, из которых лишь 1,3 трлн намечено выделить в рамках бюджетного кредитования.

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