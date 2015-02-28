Большие планы региона Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе

В своем выступлении глава региона детально рассказал о результатах проделанной работы, отметив, что 2014 год выдался нелегким. Однако в целом слаженная и стабильная деятельность поз­волила сохранить устойчивое развитие. В сельскохозяйственном производстве, к примеру, валовой выпуск продукции достиг 123,9 млрд. тенге. Рост инвестиций в основной капитал составил 102%, а это порядка 525,6 млрд. тенге. Введено в эксплуатацию 476,1 тыс. кв. м жилья, или 103,2% к 2013 году, тем самым 4 тыс. семей справили новоселье в новых домах. Благодаря программе «Дорожная карта занятости-2020», на которую было выделено 4,8 млрд. тенге, трудоустроены 8,4 тыс. граждан. В общей сложности было создано 15,7 тыс. новых рабочих мест.

Говоря о ходе реализации госпрограммы индустриально-инновационного развития, аким отметил, что результаты ее первого этапа были очень продуктивны. Так, за годы ее осуществления объем производства промышленной продукции увеличился на 32,9% (по сравнению с 2008 годом), производительность труда в обрабатывающей промышленности – на 35,9%, в том числе только за 2014 год – на 14%. В Карту индустриализации области были включены 83 проекта различной отраслевой направленности стоимостью 691 млрд. тенге с созданием 10,7 тыс. рабочих мест. Почти 90% из запланированных объектов были реа­лизованы в первую пятилетку (74 объекта), в экономику инвестировано 547 млрд. тенге.

Подробно остановился докладчик и на основных задачах второй пятилетки. Общий объем инвестиций по проектам, планируемым к вводу в эксплуатацию в 2015 году, составит около 46,3 млрд. тенге. Будет создано около 900 рабочих мест. Особое значение придается выходу на плановые мощности ранее введенных объектов Карты индустриализации, в первую очередь таких крупных предприятий, как ферросплавный и рельсобалочный заводы, где будет работать около 1,3 тыс. человек, а объем производства новой продукции составит не менее 165 млрд. тенге, что дополнительно увеличит отчисления в бюджет до 1 млрд. тенге.

Немаловажное значение отведено клас­терному подходу в развитии региона. Примером тому – деятельность НК «Казахстан темир жолы», начинающей строительство самого крупного на западе Казахстана транспортно-логистического центра (ТЛЦ) в районе аэропорта города Актобе. После выхода ТЛЦ на проектную мощность аэро­порт займет 3-е место по грузообороту в стране (в настоящее время – 5-е место). В целом комплексные услуги ТЛЦ уменьшат транспортные издержки крупных поставщиков до 30%, что позволит снизить цены на товары для населения.

Общий объем инвестиций в проекты составит 623 млрд. тенге. В 2015 году, на период строительства, будет создано около 11,3 тыс. рабочих мест.

Большие планы намечены и по созданию индустриальных зон в Актобе, Алгинском, Хромтауском и Мугалжарском районах, которые станут инструментами экономического стимулирования реального производства и будут способствовать дальнейшему развитию экономики области, а также предпринимательства. За отчетный период количество зарегистрированных субъектов МСБ в области возросло на 10%, составив 63,9 тыс. единиц. Только по программе «Дорожная карта бизнеса-2020» выделено 4,7 млрд. тенге, одобрено в прошлом году свыше 160 заявок на сумму около 10 млрд. тенге. Для охвата большего количества МСБ государственными инструментами поддержки в районах области открыты представительства палаты предпринимателей и центры под­держки фонда «Даму», бизнес-инкубаторы. В текущем году планируется создать в Актобе центр обслуживания инвесторов.

Особый упор сделан и на развитии жилищно-коммунального хозяйства, газотранспортной системы. На сегодня 92% населения области обеспечено качественным централизованным водоснабжением. На начало 2014 года из 380 населенных пунктов области газифицированы 93, полностью завершена эта работа в малых городах. На очереди – стопроцентное газообеспечение районных центров, оно будет завершено в 2016 году. Недавно подписан меморандум о взаимном сотрудничестве между акиматом области, АО «КазМунайГаз» и АО «КазТрансГаз», согласно которому за предстоящие 3 года планируется реализовать 17 проектов и реконструировать газораспределительные сети области на общую сумму более чем 19 млрд. тенге, что, в свою очередь, даст возможность дополнительно газифицировать 30 близлежащих к ним населенных пунктов, где проживают 45,5 тыс. человек. На трехлетний период для этого из местного бюджета будет выделено порядка 5 млрд. тенге.

Что касается развития транспортной инфраструктуры, то в минувшем году на данные цели было направлено 15,9 млрд. тенге. В 2015-м основным автодорожным проектом станет реконструкция участка автодороги Астана – Актобе – Атырау протяженностью 330 км. На период строи­тельства будет создано до 4 тыс. рабочих мест. Также планируется провести ремонт и реконструкцию около 110 км автодорог.

В области ведется целенаправленная работа по программе «Доступное жилье-2020». Нынче планируется ввести в эксплуатацию 466,6 тыс. кв. м жилья, что позволит решить квартирный вопрос примерно 5 тыс. семей. Также через Казахстанскую ипотечную компанию нач­нется строительство двух арендных жилых домов в микрорайоне «Нұр Ақтөбе» общей площадью 28 тыс. кв. м с вводом в эксплуа­тацию в 2016 году. Благодаря программе «Нұрлы жол» крупнейшие компании облас­ти, специализирующиеся на строительстве коммерческого жилья, готовы предложить к выкупу 64 тыс. кв. м жилья. По этой же программе увеличивается финансирование по системе жилстройсбережений.

В своем отчете аким области также остановился на развитии образования, здравоохранения, спорта… Такие цифры: в минувшем году для ликвидации трехсменного обучения построены 3 школы, еще 2 школы – взамен аварийных. По программе «Нұрлы жол» планируется построить еще несколько школ. Намечено открыть 17 объектов дошкольного образования на 2 470 мест, в том числе путем строительства детских садов за счет средств республиканского и местного бюджетов, а также с привлечением инвестиций на принципах государственно-частного партнерства.

По итогам года в области отмечается положительная демографическая ситуа­ция – рождаемость выросла на 0,4%, снижение показателя общей смертности составило 6,8%, соответственно, увеличился естественный прирост населения.

В завершение своего выступления Архимед Мухамбетов ответил на вопросы граждан, которые поступили ему на блог и через специальные ящики. Их оказалось более 40. Они касались газификации, ремонта дорог, водоснабжения и другого. Наиболее актуальные, долгосрочные из них аким взял на заметку. По ним, как он заверил, будет разработан план мероприятий и установлен жесткий контроль за их реализацией. Немало вопросов было задано акиму и из зала, где были установлены свободные микрофоны. На все обращения были даны исчерпывающие ответы.