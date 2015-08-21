Большие победы начинаются с малых Максут ИРЖАНОВ, Акмолинская область

Село Акмол называют самым молодым райцентром не только в Акмолинской области, но и во всей республике. Административным центром он стал в 2007 году, и в это же время село Малиновка (прежнее название) было переименовано в Акмол, что в переводе значит "много светлого, чис­того…". Село расположено в 17 км от столицы, а значит, входит в зону "зеленого пояса" Астаны. Такое расположение ко многому обязывает, и это прекрасно понимают как в руководстве района и райцентра, так и сами жители.



Статус райцентра это село получило еще и потому, что здесь в "лихие 90-е" были сохранены все объекты социально-культурной сферы, административные здания и другая инфраструктура. Это заслуга прежде всего директора совхоза "Акмолинский", а затем и генерального директора Целиноградского производственного объединения по птицеводству Героя Социалистического Труда Ивана Шарфа и его команды. Акмоловцы чтут и память об Иване Ивановиче, и традиции, заложенные на протяжении многих десятилетий, и стараются поддерживать их уже в ранге жителей районного центра.



Президент страны Нурсултан Назарбаев, несколько раз посетивший Акмол, говорил о внимании государства к близлежащим к столице населенным пунктам, о том, что развитие главного города страны – это не только передовые архитектурные решения, но и планомерное изменение вокруг него природного ландшафта, куда входят и пригородные села.



В этом плане в Акмоле, признававшемся уже не раз победителем областного соревнования по благоустройству и озеленению, сделано немало: высажено около двух тысяч сосен, серебристого тополя, ивы, ели, активно идет работа по реконструкции водоснабжения, ремонту дорог, благоустройству и освещению улиц… "Село должно соответствовать своему названию", – говорят акмоловцы и дружно выходят на еженедельную акцию "Чистая пятница".



– В нашем районе мы стараемся максимально использовать благоприятные возможности, созданные в стране, и сегодня серьезный потенциал нашего района востребован и эффективно задействован, – говорит аким Целиноградского района Малгаждар Таткеев. – Мы имеем ощутимые результаты в аграрном комп­лексе, строительстве, развитии малого и среднего бизнеса и других сферах. Нарастающие темпы роста ведущих отраслей экономики позволяют нам успешно осуществлять крупные социальные программы по развитию здравоохранения, образования, культуры и спорта, что положительно отражается на качестве жизни населения района.



Во всех сферах деятельности работа в районе строится в соответствии с Планом нации "100 конкретных шагов", которые охватывают реформированием все стороны государственного развития и жизни общества. Особый упор сделан на здравоохранение. Здесь видят в этих "шагах" большую работу по профилактике заболеваний, обеспечению условий для занятий спортом, пропаганде здорового образа жизни. Итоги этой работы мы увидели во время ХХVIII Акмолинской областной спартакиады "Ак бидай" по летним видам спорта, которая состоялась в канун Дня спорта на новом стадионе и других спортивных площадках села Акмол.



Стадион, благодаря выделенным средствам из бюджета и помощи местных предпринимателей и руководителей агроформирований, был построен в кратчайшие сроки. За два месяца заросший сорными травами пустырь превратился в чудо-арену с современным искусственным покрытием. Такого футбольного поля и современной тартановой легкоатлетической дорожки, говорят, нет даже в областном центре – Кокшетау. Объект находился под пристальным вниманием и главы региона – акима Акмолинской области Сергея Кулагина, который, как известно, оказывает большую поддержку развитию спорта и спортсменам, достигшим весомых результатов на респуб­ликанском и международном уровне.



Это наглядно было продемонстрировано и на церемонии открытия комплекса. На глазах более чем тысячи спортсменов и многочисленных зрителей, заполнивших трибуны нового стадиона, лучшие атлеты регио­на и их тренеры получили из рук акима области благодарственные письма и денежные премии. Многие из награжденных были выходцами из сел, но своим упорным трудом добились ярких побед на Олимпиа­дах, мировых, европейских и азиатских первенствах.



В своем приветственном слове аким области отметил, что на сегодня для занятий физической культурой и спортом в области имеется 2 225 спортивных сооружений, в состав национальных сборных ­команд РК по различным видам спорта входят 323 спортсмена из Акмолинской области, на международных и республиканских соревнованиях ими с начала года уже завоевано 386 медалей различного достоинства, что значительно больше уровня аналогичного периода предыдущего года, на пьедестал почета чемпионатов (первенств) мира и Азии поднимались 22 спортсмена-акмолинца. К примеру, на Всемирной универсиаде в Словакии в сос­таве сборной Казахстана были 7 лыжников и 5 биатлонистов области. Ими завоеваны одна золотая (Алина Райкова, биатлон) и две серебряные (Анна Кистанова, биатлон, и Евгений Величко, лыжные гонки) медали.



– Большие победы начинаются с малых. Пусть ваши сегодняшние успехи станут залогом побед на соревнованиях более высокого уровня! – сказал С. Кулагин, прежде чем объявить областную летнюю спартакиаду "Ак бидай" открытой.



Очень красочной и эмоцио­нальной получилась церемония открытия, в которой были задействованы не приглашенные артисты, а местные участники художественной самодеятельности, спортсмены и школьники. Так как спартакиада была посвящена четырем датам: 20-летию Ассамблеи народа Казахстана, 20-летию Конституции РК, 550-летию Казахского ханства и 70-летию Великой Победы, то именно эти темы были взяты за основу театрального представления под девизом "Спорт – это жизнь!", развернувшегося на зеленом поле стадиона.



Красочным и представительным был и парад участников соревнований. Команды из 17 райо­нов и двух городов (Кокшетау и Степногорск) области прошлись ровными колоннами по дорожкам стадиона под звуки спортивного марша, их экипировка была в полном соответствии с праздничной атмосферой, царившей в этот день. Украшением праздника стало выступление парашютистов столичного аэроклуба. Несмотря на порывистый ветер, они устроили в небе красочное шоу, и все благополучно приземлились в центре футбольного поля. Не зря говорят, что хорошо организованное открытие спартакиады нацеливает спортсменов и на хорошие результаты.



– Отличный праздник спорта устроили акмоловцы, – говорит почетный гость спартакиады, участник войны Моисей Гольдберг, – получил огромное удовольствие и заряд бодрости. Обошлись своими силами! Молодцы! Рад, что молодой райцентр подает пример другим. Спартакиада завершится, а в подарок акмоловцам останется этот прекрасный спорткомплекс, который никак не могу представить себе пустующим…



Что касается результатов, то в дни спартакиады было побито 5 рекордов области и два рекорда были повторены. Все они состоялись на соревнованиях по легкой атлетике. В Президентском многоборье также были установлены 4 рекорда области. Рекордсменами стали Евгений Шовкань, Валентина Сизухина, Валентина Палий и ветеран спорта из Кокшетау Анатолий Губко.



В командном зачете первое место заняли спортсмены из Кокшетау (281 очко), на втором месте – Бурабайский район (226 очков), на одно очко отстали ставшие третьими спорт­смены Атбасарского района. Хозяева соревнований заняли почетное пятое место, но при этом показали, что потенциал у местных атлетов есть немалый, и недалек тот день, когда акмоловцы обязательно будут среди победителей и призеров в общекомандном зачете. В отдельных дисциплинах они уже доказали, что могут на равных соревноваться с лучшими сельскими и городскими спортсменами.



Залогом тому является и то отношение к развитию спорта в области и районе, о котором мы уже говорили выше. Здесь хорошо понимают, что развитие физической культуры и спорта всегда было и остается одним из важнейших направлений в развитии любой страны, что здоровая нация является основой сильного государства. Продолжением этой работы в Акмоле станет строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и других спортивных площадок. То ли еще будет!