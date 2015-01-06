Большие позитивные перемены Свежий выпуск 617 Юрий ЛИ, Кызылорда

Только на строительство магистрального газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент государство направило 200 млрд. тенге и еще 163,5 млрд. – на возведение межконтинентального коридора Западная Европа – Западный Китай. Значительные средства были вложены и в прокладку, обустройство новой пересекающей регион железнодорожной магистрали Жезказган – Саксаульск – Шалкар – Бейнеу. Кроме того, в рамках Карты индустриализации в Приаралье уже введены в строй 16 крупных производств, большая часть которых вышла на номинальную мощность. Среди них: газотурбинные электростанции на 85 и 50 МВт, газоперерабатывающие комплексы, сернокислотный завод, крупнейший на юге Казахстана молочно-товарный комплекс, который по удоям молока от своих племенных коров уже составляет достойную конкуренцию фермам Германии, Голландии и США.

Создан хороший задел и на будущее. Сформирован пул новых крупнейших проектов общей стоимостью почти 300 млрд. тенге. Они не просто поддержат экономическую активность и обеспечат работой не менее 10 тыс. человек, но и принесут мультипликативный эффект в развитии МСБ. В их числе проекты по строительству стекольного и ферросплавного заводов, обогатительной фабрики и промышленной разработки полиметаллических руд месторождения Шалкия, внедрения уникальной автоклавной переработки черных сланцев. Также планируется создание машиностроительного предприятия, а к возведению нового современного терминала в аэропорту кызылординцы уже приступили, как и к газификации сельских населенных пунктов и прокладке нового моста через реку Сырдарью, открывающего путь к освоению перспективного для инвесторов левобережного массива областного центра.

Как известно, уже практически решен вопрос и с началом реализации в текущем году компонентов второй фазы грандиозного проекта «Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря». Пригодится опыт и значительно укрепившаяся на постройке международного автобана Западная Европа – Западный Китай материально-техническая база кызылординских дорожно-строительных компаний и на прокладке магистрали Караганда – Жезказган – Кызылорда, о необходимости возведения которой Глава государства говорил в своем недавнем Послании.

Крепнет партнерство региона с Европейским банком реконструкции и развития, с участием которого намечено реализовать 8 проектов на общую сумму 323,4 млн. долларов, другими международными финансовыми институтами. Есть ощутимые успехи и в АПК региона. В минувшем году в очередной раз увеличен рисовый клин и собран рекордный за годы независимости урожай злака, а по количеству КРС регион еще несколько лет назад опередил 1990-й – год максимального поголовья коров. Кстати, в 2013 году количество КРС увеличилось на 5%, перевалив за 262 тыс. голов. Глубоко оптимистична и ситуация в рыбной отрасли. Лимит на вылов рыбы с учетом Малого Арала достиг уже 6 725 тонн. Это в 15 раз больше, чем до реализации первой фазы грандиозного проекта «РРССАМ»! На этом фоне 8 рыбоперерабатывающих заводов, построенных в Приаралье, в том числе при участии местного института развитии АО «СПК «Байконур», под патронатом которого находится почти 2,5 десятка важных для региона проектов, видится закономерностью.

Активно реализуются в регионе и государственные программы «Дорожная карта бизнеса-2020», «Занятость-2020», «Доступное жилье-2020», благодаря которым в областном центре появились даже новые микрорайоны. Сразу в 15 населенных пунктах в 2014 году решилась проблема питьевого водоснабжения по программе «Акбулак», предусматривается и бурение 17 новых скважин на месторождении Кызылжарма, кстати, его запасов достаточно для бесперебойного обеспечения высококачественной живительной влагой жителей областного центра в течение четверти века.

Значительных подвижек в борьбе с болезнями системы кровообращения, туберкулезом, младенческой и материнской смертностью помогает добиваться кызылординцам программа «Саламатты Қазақстан», в рамках которой внедряются и новые технологии высокоспециализированной медицинской помощи, включая транс­потологические операции. Результат здесь тоже не заставил себя ждать. Продолжительность жизни жителей региона выросла в среднем до 70,6 лет.

Досрочно, уже в 2015 году, намерены в регионе выполнить целевые задачи программы «Балапан», полностью обеспечив местами в дошкольных учреждениях детей от 3 до 6 лет. Уже решена в области проблема с трехсменным обучением в школах, а из 25 аварийных учебных заведений до конца текущего года 12 получат новые здания. А всего в 2014 году в Приаралье отпраздновали новоселье 21 школа и 9 детских садов, 18 объектов здравоохранения и 6 – культуры, 3 спортивных комплекса и десяток других важных социальных учреждений. И конечно же, радует кызылординцев работа местных властей по развитию инфраструктуры и благоустройству городов и поселков, в том числе более пристальное внимание уделено ремонту дорог и тротуаров.



