Большие проблемы маленького аула

В надежде быть услышанными 78 жителей этого населенного пункта пишут министру по ЧС, в акимат и другие инстанции, обращаются к партиям, размещают комментарии в социальных сетях, стремясь довести до широкой общественности тот удручающий факт, что паводком размыло и без того разбитую дорогу.

Как рассказал житель аула Еспан Калкаман, 4 марта с гор спустился сель и напрочь размыл единственную якобы дорогу – до соседнего села Ащыбулак. Почему якобы? Да потому что она являла собой просто укатанный грунт с камнями.

От имени всех жителей Еспан Калкаман попросил принять срочные меры, ведь уже прошло столько времени, а аул до сих пор остается фактически отрезанным от внешнего мира. Сейчас к ним не может приехать даже скорая помощь.

По словам другого односельчанина Ержана Толымбека, и раньше было проблематично добираться до их аула: 17 километров полного бездорожья способны преодолеть лишь внедорожники. Быстрее всего, делятся горьким опытом сельчане, сейчас к ним можно добраться верхом на лошадях. Есть еще объездной путь, однако и по нему без джипа (ну, или трактора) не проехать...

А все потому, что расположенный в живописном месте у подножия гор на границе с Китаем аул Актобе отделен от остальных населенных пунктов рекой Аксу. Мост через нее, рассказывают местные жители, был проложен в далеком 1969 году. И до нынешних дней эта конструкция из металлических основ и деревянных балок никогда не видела капитального ремонта. Периодически своими силами на нем латают дыры, однако объект все равно рушится буквально на глазах.

«Нет паспорта моста, ни разу не проводилась его техническая экспертиза, элементарно не было комиссионного визуального осмотра состояния мостовых конструкций. Все это привело к тому, что в настоящее время объект фактически находится в аварийном состоянии. По нему давно перестали ездить грузовые автомобили, так что люди вынуждены с одного берега на другой переносить тяжелые грузы на собственных плечах. В последнее время даже при проезде легковых автомобилей мост стал сильно вибрировать», – пишет в своем обращении к министру по ЧС от имени жителей аула Актобе его уроженец Жумагали Кибекбаев.

– Нет дороги, нет моста, нет медпункта, – с горечью перечис­ляет пенсионерка Райса Абсеметкызы, которая живет в ауле уже 52 года. – В малокомплект­ной школе учатся пять детей, а средней школы нет. Продуктов нет, мы собираем деньги, и те три-четыре человека, которые могут добраться окольными путями, нам покупают пропитание, привозят. Выживаем как можем. Даже уголь не можем доставить.

Бездорожье рождает и массу других проблем. В селе нет инфраструктуры, не развивается сельское хозяйство – проехать сюда не может даже грузовик, не говоря уже о комбайнах или другой крупной сельскохозяйственной технике. Аул угасает, с горечью констатируют его немногочисленные жители. А сейчас молятся буквально об одном – чтобы никто из местных серьезно не заболел, ведь в таком случае велика вероятность не дождаться помощи…

Почему акимат района не принимает мер по поддержке пусть и маленького, но все же «живого» села, где насчитывается порядка 100 жителей? Неужели об их проблемах не слышали?

– Приезжал аким района, был у нас депутат Сената, все заверяют: решим, решим. Но ничего не меняется, – продолжает Райса Абсеметкызы. – Они говорят, что какие-то проблемы с документами, но время идет, неужели нельзя принять какие-то меры?

К слову, наша газета в прошлом году уже освещала многочис­ленные, беспокоящие жителей аула проблемы в статье «Осторожно, опасный участок!».

«Мы неоднократно ставили в известность акимов района и области о запустении, постигшем село, но, к сожалению, ни один госорган до сих пор не обратил внимания на наши жалобы», – говорили местные жители на страницах «Казахстанской правды» еще в мае 2022 года. Так они говорят и сейчас.

В ожидании чуда

О проблеме властям известно, ответили на наш запрос в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетысу. Вопрос держится на контроле акима Аксуского района, работа ведется, заверил в телефонном разговоре руководитель управления Галымжан Дарибаев.

Как сообщили в ведомстве, ни мост, ни та самая проблемная дорога протяженностью 16,4 километра не числятся на чьем-либо балансе. А потому и деньги на ремонт по закону не могут быть выделены.

«Областным и районным отделами пассажирского транс­порта, автомобильных дорог и жилищно-коммунального хозяйства ведется работа по принятию моста на баланс. То есть 12 июля 2022 года… соз­дана районная комиссия по ситуации с мостом через реку Аксу, проведены исследования. Установлено, что он находится в неудовлетворительном состоя­нии: повреждены железные опоры, мост нуждается в капитальном ремонте», – говорится в официальном ответе.

«Для принятия моста на баланс начаты работы по оформ­лению правоустанавливающих документов данного объекта. После его принятия на баланс будет разработана соответствующая проектно-сметная документация.

Также составлен акт выбора земли на 16,4 км дороги между аулами Актобе и Ащыбулак. В настоящее время подготовлена ситуационная схема, заключение земельной комиссии и землеустроительный проект на получение государственного акта. Заключен договор с проектной организацией, ведутся работы», – сообщается в документе.

После окончания этих действий дорогу планируют передать на баланс отдела пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищно-коммунального хозяйства Аксуского района. И только потом будет разработана проектно-сметная документация по ремонту, подана соответствующая бюджетная заявка

На вопрос о сроках руководитель областного управления пассажирского транспорта ответил, что в нынешнем году на ремонт подать заявку вряд ли успеют, рассчитывать надо, скорее, на год следующий. Однако Галымжан Дарибаев заверил, что нынче будет проведен ремонт более девяти километров автодороги областного значения от трассы Жансугуров – Арасан до села Ащыбулак.

Похожий ответ дали и в акимате Аксуского района, уточнив, что на разработку госакта с землеустроительным проектом уже заключен договор с подрядной организацией – ИП «Рахат». После подготовки правоустанавливающих документов дорога и мост перейдут на баланс районного отдела ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции.

Сельчане восприняли этот ответ скептически. Слишком долго слушают они обещания. В итоге время уходит, никакой видимой работы не ведется. Дороги уже нет, а мост может рухнуть в любой день...

Постскриптум

Недавнее выступление Главы государства на открытии первой сессии Мажилиса Парламента VIII созыва вновь вселило надежду на позитивные перемены в сердца жителей аула Актобе.

«У нас 65 приграничных райо­нов, и, к сожалению, социально-экономическое положение многих из них находится на низком уровне. Иногда это связано с экономическими факторами, а порой – с неэффективным административно-территориальным делением», – сказал Президент.

– И каждое из этих слов сказано как будто именно о нас, – говорит Райса Абсеметкызы. – Раньше мы были хоть и маленьким, но отдельным Капальским районом, и к нам проявляли внимание. А сейчас относимся к Аксускому – и как будто оторваны от мира. Живем у самой границы, до райцентра села Жансугуров где-то 40 километ­ров, а добираться до него два часа. Может, после выступления Президента уже перейдут от слов к делу и обратят внимание на Богом забытый аул?