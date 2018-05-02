Большинство игрушек, несоответствующих техрегламенту, завозят из Китая и Турции – Биртанов

Экономика
Жанат Тукпиев
Фото kazpravda.kz
Большинство детских игрушек, несоответствующих техрегламенту, завозят из Китая и Турции. Об этом на заседании Правительства РК сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, передает корреспондент Kazpravda.kz.    

"По итогам 2017 года было отобрано 1,3 тысячи образцов игрушек. Из них 35,6 процента не соответствуют требованиям техрегламента. В основном нарушения касаются маркировки, но также 4,7 процента по санитарно-химическим, физическим и механическим показателям. Несоответствующие требованиям игрушки в подавляющем объеме ввозятся из Китая – 73 процента и Турции – 26 процентов", – сказал Биртанов.

По словам министра, для полного охвата ввозимой продукции мониторингом в текущем году планируется внедрить информационную систему камерального контроля.

Также прорабатывается вопрос о реализации товаров для детей только в специализированных магазинах.

"По результатам мониторинга выдано более 1300 предписаний, возбуждено порядка 1000 дел. Снято с реализации на предприятиях торговли около 40 тонн продукции. Наложено штрафов на общую сумму более 19,5 миллиона тенге", – отметил он.

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]