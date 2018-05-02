Большинство игрушек, несоответствующих техрегламенту, завозят из Китая и Турции – Биртанов

Большинство детских игрушек, несоответствующих техрегламенту, завозят из Китая и Турции. Об этом на заседании Правительства РК сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
"По итогам 2017 года было отобрано 1,3 тысячи образцов игрушек. Из них 35,6 процента не соответствуют требованиям техрегламента. В основном нарушения касаются маркировки, но также 4,7 процента по санитарно-химическим, физическим и механическим показателям. Несоответствующие требованиям игрушки в подавляющем объеме ввозятся из Китая – 73 процента и Турции – 26 процентов", – сказал Биртанов.
По словам министра, для полного охвата ввозимой продукции мониторингом в текущем году планируется внедрить информационную систему камерального контроля.
Также прорабатывается вопрос о реализации товаров для детей только в специализированных магазинах.
"По результатам мониторинга выдано более 1300 предписаний, возбуждено порядка 1000 дел. Снято с реализации на предприятиях торговли около 40 тонн продукции. Наложено штрафов на общую сумму более 19,5 миллиона тенге", – отметил он.