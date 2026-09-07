Большинство казахстанцев заметили улучшения условий жизни за последние три года – исследование НАЦ

Общественное мнение

Национальный аналитический центр (НАЦ) при Назарбаев Университете представил итоги проведенного исследования на тему «Оценка развития населенных пунктов и изменений в инфраструктуре для населения», сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Результаты показали преимущественно позитивное восприятие происходящих инфраструктурных изменений: 68% опрошенных отмечают улучшения за последние три года, 82% довольны текущими условиями жизни, а 68% ожидают дальнейшего улучшения в ближайшие три года.

Как отметила главный исследователь Центра госполитики НАЦ Роза Тлеухан, результаты исследования говорят о том, что население позитивно воспринимает происходящие в стране инфраструктурные изменения и видит их в своей повседневной жизни.

«При этом опрос ясно показывает: у людей сохраняется устойчивый запрос на дальнейшее развитие - они замечают перемены, ценят их и ожидают, что этот курс продолжится» - пояснила эксперт.

Наиболее заметными для жителей стали изменения в повседневной физической среде - прежде всего дороги, благоустройство, парки и озеленение, и эти же направления сохраняют высокий приоритет для дальнейшего развития. Одновременно значимое место в структуре общественных ожиданий занимают развитие медицинской инфраструктуры, интернета и мобильной связи, а также сферы ЖКХ.

Опрос был проведен в июле-августе 2026 года методом телефонного интервью. Выборка составила 1 000 совершеннолетних жителей по всей стране.

Более подробные результаты исследования размещены на сайте Национального аналитического центра.

#казахстанцы #исследование #НАЦ

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