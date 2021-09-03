Большинство регионов Казахстана – в "красной" зоне по коронавирусу

Представлена матрица эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Казахстане на 3 сентября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.
В «желтой» зоне: Восточно-Казахстанская, Жамбылская области
В «зеленой» зоне: Туркестанская область.
Согласно матрице, Казахстан находится в «красной» зоне.
В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.
В «желтой» зоне: Восточно-Казахстанская, Жамбылская области
В «зеленой» зоне: Туркестанская область.
Согласно матрице, Казахстан находится в «красной» зоне.