Большинство южнокорейцев рассчитывают на улучшение отношений с КНДР в 2019 году

Более 60% южнокорейцев рассчитывают на улучшение отношений с КНДР в наступившем году. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты опроса, проведенного телерадиокомпанией KBS с 21 по 24 декабря прошлого года среди 1079 человек старше 19 лет, передает ТАСС
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Так, 60,3% респондентов рассчитывают на то, что взаимоотношения Сеула и Пхеньяна станут лучше, а 30,4% полагают, что они останутся на том же уровне, что и в 2018 году. Еще 9,3% выразили мнение, что они ухудшатся.
49,7% респондентов заявили, что КНДР можно назвать партнером по сотрудничеству, 29,6% считают, что в отношении Пхеньяна лучше соблюдать дистанцию, а 10,6% назвали КНДР "враждебным государством". Наиболее часто последние два варианта называли мужчины в возрасте старше 60 лет.
При этом 70% опрошенных считают, что военные договоренности двух стран от 19 сентября прошлого года о прекращении враждебных действий являются полезными и помогут дальнейшему снижению напряженности на Корейском полуострове.
В числе самых неотложных задач межкорейских отношений 44,1% респондентов назвали проведение на регулярной основе встреч семей, разделенных войной 1950-1953 годов. Далее следуют проект соединения железных и автомобильных дорог и возобновление работы Кэсонского индустриального комплекса.