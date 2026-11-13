Большое дело на добровольных началах

фото Алины Нарбай

Два года назад все начиналось с небольшой встречи единомышленников, а сегодня разговорный клуб «Батыл бол» объединяет тех, кто учит государственный язык с нуля и пытается преодолеть языковой барьер. Желающих заниматься становится все больше, но за развитием проекта по-прежнему стоят прежде всего сами энтузиасты. Они готовят материалы, проводят занятия, проверяют домашние задания, ищут помещения и решают организационные вопросы. И делают это без зарплат и государственных грантов, стараясь сохранить главное условие – обучение должно оставаться бесплатным.

Инициатор клуба Алина Нарбай признается: когда она только предложила создать разговорную площадку, большого проекта в ее планах не было. У нее уже действовал книжный клуб, а вокруг постоянно звучали разговоры о том, что взрослым негде учить казахский, не хватает времени и языковой среды.

– Мои друзья, знакомые, приятели постоянно сетовали на то, что нет возможности изучать казахский язык, не хватает времени и так далее. Я предложила открыть спикинг-клуб: раз в неделю встречаться, разговаривать, учить базовые фразы, – рассказывает Алина.

Сначала она рассчитывала на небольшую компанию знакомых. Но после объяв­ления в Instagram на первую встречу пришли 15 человек. Для занятий удалось бесплатно получить помещение музыкальной студии. Постепенно стало понятно, что людям недостаточно просто собираться и разговаривать: тем, кто начинает почти с нуля, нужна последовательная программа.

Так у клуба появились два направления – курс «Казахский с нуля» продолжительностью три с половиной месяца и разговорные встречи для тех, кто уже освоил основы. На первых занятиях слушатели изучают грамматику, пополняют словарный запас, учатся строить предложения. Затем полученные знания закрепляют в диалогах и повседневном общении.

Но за этой, на первый взгляд, простой системой стоит большая работа. Нужно подготовить урок, подобрать упражнения, проверить домашние задания, проследить за посещаемостью, ответить на вопросы учеников. А еще найти свободную аудиторию, договориться о времени занятий и обеспечить, чтобы учебный процесс не прерывался.

По словам Алины Нарбай, проект связан с фондом, финансируемым компанией Kaz Minerals. Фонд находится в Алматы, где также проходят подобные курсы. В Актау же значительная часть преподавательской и организационной работы выполняется силами волонтеров. Здесь нет оплачиваемого штата, который мог бы взять на себя повседневные задачи, а организаторы не получали государственных грантов.

Со временем Алина Нарбай поняла, что одной готовности помогать недостаточно: если проект должен развиваться, труд людей, которые его обеспечивают, тоже необходимо поддерживать.

– Сейчас все делается руками волонтеров и организаторов. Но я пришла к пониманию, что нужно искать доноров, меценатов или крупных спонсоров. Труд должен быть оплачиваемым, при этом я против того, чтобы брать деньги у самих слушателей. Обучение должно оставаться доступным, – говорит она.

В этой позиции – главный принцип «Батыл бол». Организаторы не хотят, чтобы человек отказывался от изучения казахского языка только потому, что не может позволить себе оплатить курсы. Но и бесконечно рассчитывать на бесплатный труд преподавателей и помощников невозможно, ведь энту­зиазму есть предел.

Алина подчеркивает, что проекту не нужны непременно большие вложения. Иногда важнее вполне конкретная помощь: предоставить оборудованную аудиторию, столы и стулья, доску или интерактивную панель. В первые месяцы участники занимались в музыкальной студии, теперь уроки проходят в помещении библиотеки. За эту возможность организатор благодарна управлению языков и архивного дела, которое помогло найти площадку. Однако для новых групп нужны дополнительные помещения.

Особенно важно, чтобы они были доступны вечером: занятия начинаются в 19.00, когда люди заканчивают работу. По мнению Алины, для этого необязательно арендовать отдельное здание. В городе есть библиотеки, колледжи, ресурсные центры и другие учреждения, которые могли бы предоставлять свободные кабинеты в определенные часы.

Она приводит в пример Алматы, где для занятий выделили 14 аудиторий. В них работают 14 групп, причем большинство преподавателей также участвуют в проекте на волонтерских началах. Подобная поддержка существующей инфраструктурой могла бы помочь и другим городам развивать бесплатное обучение.

Не меньше, чем аудитории, клубу нужны люди. Причем необязательно те, кто готов вести уроки. Проекту необходимы помощники для подготовки учебных материалов, проверки домашних заданий, организации занятий, ведения социальных сетей и создания видеоконтента.

– Мы очень любим помощь, но не каждый готов отдавать свое время на постоянной основе. Для многих волонтерство – это разовая акция, например субботник. А здесь требуется регулярный труд. Нам нужны люди, которые готовы включаться в работу системно, – отмечает моя собеседница.

За два года небольшая встреча 15 человек превратилась в востребованную инициативу. Во время последнего набора желание учиться выразили 150 человек, принять удалось 90. По словам Алины, более 40 человек уже предварительно зарегистрировались на курс, который планируется начать в январе 2027 года. Сейчас проект способен принять суммарно до 120 слушателей.

Организаторы не стремятся просто набрать как можно больше людей. Они следят за посещаемостью, успеваемостью и выполнением домашних заданий. Потенциальным партнерам готовы показать, как устроена работа клуба и каких результатов добиваются слушатели.

– Мы готовы полностью ознакомить потенциальных доноров с проектом. У нас все открыто. Мы отслеживаем количество учеников, их успеваемость, выполнение домашних заданий. Нам важно понимать, как работает система и что она дает людям, – говорит Алина.

Для нее важно, чтобы бесплатное обучение не стало временной акцией, которая закончится вместе с силами нескольких человек. Ведь за каждым учеником – своя история и желание наконец заговорить на языке.

– Нам хочется, чтобы люди могли приходить, учиться и не думать о том, сколько это стоит. Чтобы казахский язык был доступен каждому, кто хочет его освоить. Для этого нужны помещения, оборудование и команда. Мы открыты к сотрудничеству и готовы принимать помощь, – заключает организатор.

Два года команда «Батыл бол» несет эту работу на собственных плечах – не ради заработка и не ради отчетных показателей. Просто потому, что считает важным помогать людям осваивать государственный язык. Теперь, чтобы инициатива продолжалась и охватывала больше слушателей, ей нужны те, кто готов разделить эту ответственность. Иногда для этого достаточно открыть дверь свободной аудитории, выделить несколько часов в неделю или предложить свои профессиональные навыки. За такой помощью стоят не абстрактные цифры, а люди, которые благодаря ей смогут сделать первый шаг в освоении казахского языка.