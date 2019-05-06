Особенности электоральной кампании 2019 года обсудили экс­перты, ученые, общественные деятели, представители сфер культуры и образования на встрече в региональном государственном университете им. К. Жубанова.

Свою точку зрения о ходе текущей выборной кампании высказали известные отечественные эксперты – директор Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей Чеботарев, политолог, член общественного совета Алматы Марат Шибутов, политолог Ерлан Саиров. Также на встрече выступили доктор философских наук Амангельды Айталы, заведующий кафедрой социально-политических дисциплин ЗКГМУ им. М. Оспанова Алтай Тайжанов, заведующий кафедрой АРГУ им. К. Жубанова Нуртаза Абдоллаев.

Нынешняя избирательная кампания, по мнению экспертов, проходит открыто и динамично, с соблюдением всех необходимых стандартов. В избирательном процессе представлены различные политические силы, в том числе оппозиция. Впервые политическая партия выдвинула женщину. Несмотря на то что выборы проходят в досрочном формате, установленный ЦИК регламент позволил всем политическим силам провести необходимую организационную и подготовительную работу для выдвижения.

Как отметил Марат Шибутов, эти выборы особенные, поскольку предоставляют большое окно возможностей для участия альтернативных кандидатов вне партии власти. Интересна нынешняя кампания и тем, что в агитационный период в ней будут впервые задействованы новые каналы коммуникаций, в первую очередь социальные сети.

В свою очередь Андрей Чеботарев высказал точку зрения о том, что самое главное – кампания должна обеспечить легитимность президентской, да и в целом всей системы государственной власти в транзитный период. То есть происходит смена руководства страны, и эти выборы имеют важное судьбоносное значение. Поэтому тренд на определенные перемены, которые происходят в любой стране мира, где бы ни сменялось руководство, есть. И этот фактор будет способствовать привлечению электората.