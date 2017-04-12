​Большое переселение

В селах Павлодарской области не хватает специалистов в сферах сельского хозяйства, образования, здравоохранения. Таких работников и приглашали в павлодарское Приир­тышье. Как рассказала Меруерт Есембаева, аналогичные встречи-приглашения пройдут в ближайшее время в Мангистауской, Алматинской и Жамбылской областях.

Для реализации программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства Павлодарской области из респуб­ликанского бюджета выделено 149,3 млн тенге. Теперь государство стимулирует переезд из Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской и Мангис­тауской областей в Павлодарскую, Восточно-Казахстанскую, Северо-Казахстан­скую и Костанайскую. Сначала переселенцам компенсируют расходы на переезд в размере 35 МРП на каждого члена семьи, субсидируют затраты на аренду или наем жилья в течение первого года (от 34 тыс. до 68 тыс. тенге в месяц), после этого они смогут претендовать на аренд­ное жилье.