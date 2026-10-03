Большое пополнение поликлиник
Николай Николаев
В Алматы до конца года будут сданы в эксплуатацию три новые поликлиники – в Наурызбайском, Турксибском и Алмалинском районах. Как сообщили в управлении строительства города, медицинское учреждение в окраинном микрорайоне Шұғыла площадью более 12 тыс. кв. м рассчитано на работу в две смены и сможет принимать до тысячи пациентов в день. В здании разместятся взрослое и детское отделения, женская консультация, клинико-диагностическая лаборатория, отделения функциональной диагностики и медицинской реабилитации. Также предусмотрены дневной стационар на 26 мест и центр
амбулаторной хирургии.