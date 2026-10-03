Большое пополнение поликлиник

Поликлиника строится в мик­рорайоне Алтай-1 Турксибского района, она чуть меньше – около 10 тыс. кв. м, но возможности те же. В ней разместится центр семейного здоровья с кабинетами врачей общей практики и узких специалистов. Кроме того, предус­мотрены молодежный центр здоровья, отделение профилактики и социально-психологической помощи и дневной стационар.

Строительство еще одной поликлиники завершают на улице Айтеке-би в Алмалинском райо­не. Это здание площадью более 8 тыс. кв. м рассчитано на обслуживание 30 тыс.прикрепленных жителей. На всех трех объектах предусмотрено разделение потоков пациентов, отдельные входы, лифты и пандусы для людей с особыми потребностями.