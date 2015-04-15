Свежий выпуск Большое золото «Кызыла» Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область

О перспективах его развития рассказал генеральный директор ОАО «Полиметалл» Виталий Несис в ходе проведения VI Горно-промышленного форума «Майнекс – Центральная Азия».

В реализацию золоторудного проекта «Кызыл» в общей сложности будет инвестировано около 500 млн. долларов. Основным направлением инвестиций в 2015 году станут геологоразведочные работы. Возведение горно-обогатительного комбината начнется в 2016 году.

По словам В. Несиса, местные руды являются сложными для переработки и не поддаются традиционным технологиям.

– Компания имеет достаточно большой опыт по переработке упорных золотосодержащих руд, – отметил он. – Начало работ открытым способом позволит существенно снизить капитальные затраты проекта.

Проект «Кызыл», включающий в себя золоторудные месторождения Бакырчик и Большевик, расположенные в Жарминском районе ВКО, приобретен «Полиметаллом» в сентябре 2014 года. Немногим позже компания подписала меморандум с акиматом ВКО, в соответствии с которым будет инвестировано 185 млн. тенге в восстановление детского сада в поселке Ауэзов. Еще одно соглашение в рамках социальной ответственности бизнеса по оказанию помощи детскому центру, медицинским учреждениям сельских населенных пунктов заключено с акиматом Жарминского района в текущем году.

Комплексным проектированием Бакырчикского ГОКа, а это карьеры, обогатительная фабрика и все вспомогательные объекты, которые будет включать в себя промышленное предприятие по добыче и переработке руды, занимается филиал АО «Полиметалл Инжиниринг», открытый с этой целью в Усть-Каменогорске.