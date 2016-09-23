​Большой форум по важным вопросам

Цель форума – укрепление сотрудничества в сфере развития образовательного и научного потенциала стран – членов ОИС. Ставится задача о привлечении внимания парламентариев к развитию обществ, основанных на знаниях, содействия развитию науки, внед­рению передовых технологий для экономик стран – членов ОИС. Приоритетом определено также продвижение механизмов системной мотивации для научно-технического развития, укрепления национальных систем инноваций.

В рамках форума предусматривается презентация исследования Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) на тему «Нормативно-правовая база и стимулирующие меры в области науки, технологий и инноваций в государствах – членах и не членах организации».

Для участия в форуме в столицу прибудут парламентарии и эксперты из 25 стран, а также представители международных организаций.

Мажилис Парламента РК, Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) и Исламский банк развития (ИБР) выступили организаторами Азиатского межпарламент­ского форума по вопросам науки, технологий и инноваций.

По итогам форума ожидается принятие Астанинской декларации.