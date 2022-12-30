Большой линейный каток и ледовые фигуры соорудили в парках Караганды и Темиртау, чтобы создать новогоднее настроение

Кстати, вход на линейный каток со своими коньками – бесплатный. А те, у кого их нет, могут взять спортинвентарь в аренду по приемлемой цене – 500 тенге.

Над линейным катком сотрудники управления парками соорудили деревянный пешеходный мост. С него вечером открывается прекрасный вид на залитый огнями парк. Видно и площадь Независимости, где сияет огнями главная городская елка. Есть у моста и вполне утилитарная функция: по нему можно пройти к большому озеру. Здесь, на окрепшем льду, организовали катание на тюбингах, которые тянут за собой снегоходы.

– Линейный каток – это гордость карагандинского парка. А мы, к сожалению, себе такого позволить не можем, – вздыхает директор парка культуры и отдыха Темиртау Аман Токишев. – Территория не позволяет. Площадь нашего парка «Восток» – всего 7,4 гектара, а в Караганде огромное пространство – 175 гектаров!

Надо сказать, что темиртау­ский парк тоже постарался удивить своих посетителей. Здесь установили 10-метровую елку, залили возле нее каток и окружили его ледяными фигурами. Гостей встречает ледяной заяц – символ наступающего года. Будто хрустальные, на солнце сверкают чайник, огромная кружка и «крылатое» число «2023». Детям и их родителям особенно нравится ледяная фотозона – с фигурами оленеводов, стоящих возле чума. Мастер специально изваял их без лиц. Встав с обратной стороны и выглянув в прорезь, можно «превратиться» в жителя Крайнего Севера. С наступлением сумерек все ледяные скульптуры начинают светиться.

– Наши ледяные фигуры создавали столичные скульпторы, – рассказал директор темиртауского парка. – Они распиливали ледяные блоки бензопилой, а мелкие детали прорабатывали специальными инструментами вроде стамесок. Лед по нашей просьбе подрядчик привез из Астаны, из реки Есиль. Мы не стали брать темиртауский лед, потому что он грязный. В воде оседает пыль, которая летит от металлургического комбината. А мы хотели, чтобы ледовые фигуры были прозрачными. Иначе не получилось бы сделать красивую подсветку.

Ледяные скульптуры использовали для украшения парка Темиртау впервые как минимум за 15 лет. Их давно не ставят ни в Караганде, ни в других городах области. Сотрудники парка наде­ются, что посетители будут относиться к ледовым изваяниям бережно – особенно в новогоднюю ночь. Ведь хочется, чтобы они радовали детей и взрослых как можно дольше.

– В прошлом году у нас в парке пустовато было, а в этом – как в сказке! – восхищается жительница Темиртау Ольга Суставова. – Мы сюда обязательно с внуками придем. Эта красота же для детей создана. Пускай радуются!