Большой линейный каток и ледовые фигуры соорудили в парках Караганды и Темиртау, чтобы создать новогоднее настроение
Общество
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Елена Ульянкина
Линейный каток в Караганде самый длинный в Казахстане – протяженность почти километр, а площадь более 6 000 квадратных метров. Построили его по типу того, который ежегодно заливают в московском парке Горького. Изюминка катка – в современном оформлении ледового пространства. Простое и вместе с тем оригинальное деревянное ограждение, гирлянды и сияющая огнями елка создают атмосферу праздника. Сюда хочется возвращаться снова и снова – кататься, испытывать яркие эмоции и делать атмосферные фотографии, которые долго не залежатся в смартфоне. Ими нужно скорее поделиться с друзьями в соцсетях.