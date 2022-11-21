Большой педсовет

По словам главы ведомства Асхата Аймагамбетова, дети сейчас почти не читают книг. Но проблема не только в воспитании. Нужной литературы нет и в библиотеках, особенно сельских школ. По словам министра, ситуацию надо исправлять, выделяя дополнительные средства.

Знакомясь с новой облас­тью, министр просвещения уделил особое внимание строительству трех новых школ в Семее.

– Сегодня я посетил мес­та, где будут строиться учебные заведения по национальному проекту «Комфортная школа». Подготовительная работа проведена. Решаются вопросы по инженерно-коммуникационной инфраструктуре. Президентом поставлена задача, чтобы в этом вопросе был комплексный подход: то есть не только построить здание школы, но и заранее подготовить коллектив, проработать инфраструктуру, – озвучил современные стандарты Асхат Аймагамбетов.

Обращаясь к педагоги­ческим коллективам области, министр также напомнил и о Законе «О статусе педагога», принятом в 2019 году. В частности он отметил, что сегодня для учителей отпала необходимость заполнять по 30–40 документов, которые, по сути, никому не нужны.

– Мы приняли соответствующие решения, и в настоя­щее время им требуется заполнять только учебный план и электронный журнал. Также с учителей сняли не соответствующие их профессии обязанности, как, например, поквартирный обход, участие в субботниках, – сказал Асхат Аймагамбетов, отметив и переход школ на пятидневку. По его словам, это большое облегчение как для учащихся, так и для педагогов и школьного руководства.

Особое внимание минис­терства обращено на работу детских садов. Дело в том, что ранее фокус внимания был смещен в основном на школы. Но не менее важно развитие наших детей и в дошкольных учреждениях.

– Раньше перед нами стоя­ла задача обеспечить ­охват, создать новые места. Сейчас большие средства из бюджета выделяются на содержание программ дошкольного обучения. В большинстве случаев в детский сад детей отдают только для того, чтобы за ним присматривали, воспринимая воспитателей как нянечек. На самом же деле для дошкольных организаций нужны качественные программы и квалифицированные педагоги. Только тогда мы можем говорить об эффективности, – подчеркнул министр.

Продолжая тему дошкольного образования, Асхат Аймагамбетов поднял вопрос необходимости повышения зарплат воспитателям и снижения их нагрузки во избежание профессионального выгорания и неэффективности в работе.

Отдельно главный учитель страны остановился и на вопросах менеджмента в сфере образования.

– Мы ввели институт ротации директоров. Я понимаю, что люди привыкли работать в одном месте годами и идти в другую организацию не всегда комфортно, но это важно, чтобы каждые семь лет в школе появлялся новый руководитель, – уведомил он.

Еще одно важное новшест­во: теперь, чтобы устроиться работать преподавателем, недостаточно одного диплома. Потенциальному учителю следует пройти соответствующую сертификацию. Изменился и формат приема на работу педагога. Если раньше руководство школы могло выбрать сотрудника самостоятельно, теперь работодателю предстоит проводить конкурс. Документы потенциальных преподавателей будет проверять комиссия, которая оценивает в том числе наличие категорий и других достижений, за каждое из них присуждаются баллы. В конечном итоге на работу примут кандидата, набравшего наибольшее количество баллов.

В своем выступлении руководитель ведомства говорил и о поддержке детей с особенностями развития, увеличении количества кабинетов коррекции и реабилитационных центров, а также о реформе в учреждениях технического и профессионального образования.