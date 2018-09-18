Общество
Большой плюс в работе акима назвал Бахыт Султанов
Инга Селезнева
О большом плюсе в работе акима рассказал в кулуарах Правительства РК новый глава столицы Бахыт Султанов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Один из больших плюсов в работе акима - это то, что больше времени находишься на свежем воздухе, потому что нужно осматривать объекты жизнедеятельности столицы, жизнеобеспечения. Рабочий день начинается с объезда по объектам города. Сегодня как раз неделя моего нахождения на этой должности. За это время я уже объехал транспортную среду и подготовку объектов наших подведомственных организаций, проверил подготовку к отопительному сезону, и мы уже начали рассматривать и ряд вопросов по благоустройству дворов", – сказал Султанов журналистам.

Он также отметил, что необходимо наводить лоск не только внутри города, но и на его окраинах. 

"Здесь очень важно, что надо двигаться, обратить внимание на окраины и въездные группы столицы, так как одним из важных вопросов, который был поднят при назначении на эту должность, представлении активу, это - формирование новой модели развития, внутри которой есть много компонентов, один из них – это обеспечение, создание столичного лоска. Понятно, что отношение к столице, как и к театру, начинается с вешалки, со входа, поэтому, это не только аэропорты и вокзалы, но и окраины городов, и те трассы, которые являются воротами в город", – добавил аким.

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