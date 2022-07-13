Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал об ожиданиях на новый учебный год в плане вузов страны, передает корреспондент Kazpravda.kz.



"Ожидается достаточно большой поток казахстанцев и граждан других стран, которые будут приезжать для поиска образовательных возможностей", – сказал Саясат Нурбек на мероприятии в ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.



Это, по словам министра, связано с тем, что Россия с 11 апреля прекратила свое членство в организации Болонского процесса.



"Тут необходимо подчеркнуть, что с 1 июля наша страна, наоборот, стала сопредседателем Болонской организации... Поэтому эти прогнозы есть, но пока большого наплыва не видим, просто начинаем готовиться", – отметил он.



Прокомментировал Саясат Нурбек и вопрос о том, как обстоят дела у казахстанцев с признанием российских дипломов.



"Все вопросы урегулированы в рамках ЕАЭС и двусторонних соглашений между Казахстаном и Российской Федерацией. Вопросы взаимозачетов кредитов и признания дипломов уже давно урегулированы, поэтому таких проблем не будет. За пределами ЕАЭС – это вопросы двустороннего сотрудничества России с другими странами. Есть огромное количество двусторонних соглашений, дополнительных, то есть вне рамок Болонского процесса. Поэтому это не такая большая проблема, как ее раздувают в СМИ", – резюмировал спикер.