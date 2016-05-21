Происшествия

Большой пожар произошел на рынке "Исатай" в Шымкенте

Ксения Воронина
Пожар на рынке "Исатай" в Шымкенте произошел в ночь на 21 мая. В 00 ч. 39 мин на пульт службы пожаротушения поступило сообщение о возгорании. Площадь пожара составила 1 980 кв. м, причины устанавливаются. Об этом сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов, передает Kazpravda.kz.

"К месту вызова были направлены 6 единиц пожарных автоцистерн, автолестница, автомобиль аварийно-спасательный, автомобиль насосно-рукавный, дежурная служба пожаротушения и 34 человека личного состава службы пожаротушения области, а также подразделение Центра медицины катастроф и испытательная пожарная лаборатория. По прибытии первого подразделения на место пожара в 00 часов 52 минуты установлено, что происходит открытое горение рынка, предварительно на площади 80х25 метров. К месту происшествия направлена дополнительная техника", – отметил Иманкулов.

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Параллельно с тушением огня пожарные путем подачи воды на близлежащие здания обеспечивали их защиту от возгорания. На месте был создан оперативный штаб.

"В рамках взаимодействия на место привлечены службы "102", "103", "104", служба аварийной электросети, Водоканал, ОСО. Пожар локализован в 1 час 55 минут и ликвидирован в 2 часа 23 минуты. Площадь горения составила 1 980 квадратных метров. Горели торговые бутики, выполненные из пластика, по реализации овощей, продуктов, одежды, лакокрасочных изделий. В результате пожара взорвался один пропановый баллон. При этом один 50-литровый пропановый баллон и 2 кислородных баллона в одном из кафе были убраны на безопасное расстояние", – уточнил он.

Усилиями пожарных спасены здания зоомагазина, аптеки, мясного павильона, магазина "Мечта" и автостоянка.

Всего в ликвидации пожара были задействованы 115 человек личного состава службы пожаротушения ДЧС области и 23 единицы техники.

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