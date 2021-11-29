Большой прорыв

Подводя итоги социально-экономического развития, аким области особо выделил основные достижения за 30 лет независимости.

Акмолинская область сегодня по праву считается одним из важнейших аграрно-индустриальных регионов. В масштабах республики она производит каждую 10-ю тонну перерабатываемого в стране урана, 100% подшипников, 67% зерноуборочных комбайнов, 47% специализированных автомобилей, 45% добываемой золотосодержащей руды, 27% полуобработанного золота, 43% тракторов, 34% мяса птицы и 18% молока.

Благодаря внутренним и внешним инвестициям создано 35 современных крупных и средних промышленных предприятий. Это «Алтынтау Кокшетау» (добыча и переработка золотосодержащей руды), «Новопэк» (производство мешкотары), ENKI (кирпичный завод), «Казахстанская агро-инновационная корпорация» (производство сельскохозяйственной и коммунальной техники), «Кокше-Цемент» и многие другие. Все вышеуказанные объекты стали прорывными для экономики области.

На протяжении последнего времени регион переживает настоящий строительный бум – сдается более полумиллиона квадратных метров жилья в год. За 30 лет построено около 7 млн кв. м жилья. Более 62 тыс. акмолинских семей въехали в новые квартиры.

Флагманом региональной экономики остается агропромышленный комплекс, обеспечивающий продовольственную безопасность. С 1991 года валовая продукция сельского хозяйства возросла с 11,5 млн до 682 млрд тенге. Отметим, в масштабах страны каждый 3-й килограмм мяса птицы (34%), каждый 5-й литр обработанного молока (18%), каждое 4-е яйцо (16,5%) произведены в Акмолинской области

Однако сегодня область постепенно переходит с традиционно аграрного направления на агро-индустриальное – доля обрабатывающей промышленности достигла 25% в общей структуре экономики региона. Драйвером экономической активности стал рост инвестиций. С начала года в экономику направлено почти 403 млрд тенге с ростом на 13,2%

– За счет увеличения объемов продукции обрабатывающей (108,9%) и горнодобывающей (102,6%) отраслей обеспечен рост индустриального сектора. В обрабатывающую промышленность за 10 месяцев года инвестировано 104,3 миллиарда тенге с ростом на 84% к прошлогоднему уровню. Инвесторами до конца года планируется запуск 34 проектов с суммой инвестиций более 164 миллиарда тенге, из которых половина проектов – в пищевой промышленности, – сообщил спикер.

Наиболее крупные проекты – золотоизвлекательная фабрика ТОО «Аксу Technology» годовой мощностью переработки 5 млн тонн в год золотосодержащей руды, введенная в сентябре текущего года в Степногорске, а также птицефабрика ТОО «Ак Дала агро» в Аршалынском районе производительностью 6 тыс. тонн с перспективой увеличения до 15 тыс. тонн мяса птицы.

Новые производства открыты также в строительной индустрии. Налажен выпуск минераловатных плит на Макинском заводе теплоизоляции, железобетонных труб большого диамет­ра – в Косшы на предприятии ТОО «Сапа су».

За последнее десятилетие объем производства кирпича в регионе вырос более чем в 10 раз (с 57 тыс. кубометров в ­2010-м до 565,8 тыс. кубометров в 2020 году.).

В связи с растущим спросом крупный производитель ENKI планирует довести выпуск кирпича до 90 млн штук в год, введя в эксплуатацию новый завод ежегодной мощностью 30 млн штук кирпича.

Завершается строительство нового крупного кирпичного завода SG Brick в Аршалынском районе мощностью 120 млн штук. Его запуск ожидается в следующем году. Также будет открыт еще один кирпичный завод Ceramics в Зерендинском районе годовой мощностью 22 млн штук кирпича. Ввод этих объектов даст возможность в течение двух лет полностью покрыть потребность региона в этом стеновом материале.

В горно-металлургической промышленности планируется запуск двух золотоизвлекательных фабрик («Аксу технолоджи», Степногорск, RG Gold, Бурабайский район) с суммарной мощностью переработки до 10 млн тонн руды в год. Это позволит укрепить лидирующие позиции региона по производству полуобработанного золота и его долю в общереспубликанском объеме до рекордных 38%. И, что немаловажно, запуск этих предприятий позволит создать около 1,5 тыс. новых рабочих мест.

– В целом на сегодня в рамках индустриализации осуществляются 40 проектов общей стоимостью более 336 миллиардов тенге (4,1 тыс. рабочих мест) с вводом в этом году восьми проектов. С большой долей уверенности можно сказать, что по итогам 2021 года в промышленном секторе будет сохранена динамика роста по выпуску основных видов продукции, – подчеркнул глава региона.

В аграрном секторе продолжается работа по расширению площади орошаемых земель, она доведена уже до 30 тыс. га. В дальнейшем увеличение площади орошения власти связывают со строительством Бузулукского водохранилища на территориях Есильского и Жаркаинского районов. Реализация этого уникального и значимого проекта позволит улучшить водообеспечение региона, увеличить площади орошаемых земель, положительно повлияет на экосистему.

Также спикер рассказал про темпы в сфере жилищного строительства. На сегодня в области строятся 72 многоквартирных жилых дома (3 161 квартира), в том числе 37 арендных, 33 кредитных и два дома за счет резерва Правительства для переселения жителей Атбасара из паводко­опасной зоны. На эти цели в текущем году из республиканской казны выделено 5,2 млрд тенге. В сравнении с прошлым годом чис­ло строящихся домов возрос­ло почти в два раза.

– В этом году в сфере жилищного строительства планируется осуществить качественный рывок и ввести 32 дома – 22 аренд­ных на 838 квартир и 10 кредитных на 549 квартир площадью 655 тысяч квадратных метров, а это более пяти тысяч квартир. Из них на сегодня сдано 483 тысячи квадратных метров жилья, что позволило улучшить условия проживания практически 3,5 тысячи семей акмолинцев. Многодетные и социально уязвимые семьи – это та социальная группа, которой мы уделяем постоянное повышенное внимание. Исходя из финансирования, планируем распределить 411 арендных квартир, в том числе 131 квартиру для многодетных семей, – добавил Ермек Маржикпаев.

По словам акима области, в его адрес поступает много обращений от граждан. Только за этот год около 800 касалось сферы ЖКХ. Поэтому одной из первостепенных задач для местных исполнительных органов должно стать ведение жесткого контроля над ходом работ, проводимых с целью реформирования ЖКХ, их качеством и оперативностью.

В нынешнем году на развитие системы теплоснабжения предусмотрено 14,6 млрд тенге, из них 46% (6,7 млрд тенге) направлено на модернизацию и ремонт тепловых источников (в 2020 году – 5,7 млрд тенге). Кроме того, в текущем году проекты по строительству и реконструкции котельных с тепловыми сетями предусмотрены в 4 райцентрах, из них уже введены объекты в Ерейментау, Есиле и Астраханке.

Отвечая на вопрос корреспондента «КП» о строительстве ТЭЦ, спикер сообщил, что, учитывая важность проекта, 22 октября текущего года на совещании у Премьер-министра Аскара Мамина принято решение о реализации проекта по строительству ТЭЦ в Кокшетау на республиканском уровне.

– На прошлом брифинге я говорил о корректировке проекта, на сегодня она завершена, получено положительное заключение государственной экспертизы. Создана Межведомственная проектная группа, разрабатывается «дорожная карта». В данное время Министерство энергетики готовит конкурс для определения подрядчика, срок проведения – апрель 2023 года. Безусловно, строительство ТЭЦ уже на протяжении ряда лет волнует жителей областного центра, это вызвано отсутствием собственного источника по генерации электроэнергии и круглогодичной подачи горячей воды. Хочу отметить, что в целом сегодня тепловая энергия подается двумя районными котельными, которые вырабатывают около 450 Гк, областной центр потреб­ляет столько же, то есть запасов тепла для растущего города нет, – добавил глава региона

Большое внимание в регионе уделяется улучшению автодорог местного значения, в текущем году на их строительство и ремонт улично-дорожной сети направлено 38 млрд тенге.

Отметим, за пять последних лет, включая нынешний, построено и отремонтировано более 2 400 км местных дорог, из них около 800 км – в сельской местности.

В числе приоритетов остается обеспечение населения качественной питьевой водой. За предыдущие три года доступ к централизованному водоснабжению по городам вырос почти на 13%, в сельской местности – на 6%. В текущем году проекты по строительству и ремонту систем водоснабжения осуществляются в 46 населенных пунктах (58 проектов на 10,7 млрд тенге). По завершении работ по шести проектам около 6 тыс. сельчан будут обеспечены водопроводом, уровень охвата централизованным водоснабжением возрастет с 83% до 89%.

Ключевым приоритетом остаются вопросы социальной сферы. К примеру, уже в прошлом году уровень охвата дошкольным образованием детей от 1 до 6 лет достиг 83,5%. Перед регионом стоит задача к 2025 году обеспечить 100-процентный охват детей данной категории.

Продолжается строительство и реконструкция 34 объектов образования на 10 млрд тенге, в том числе 16 школ, из которых четыре планируется сдать уже в этом году. Тем самым решается вопрос трехсменки в 4 школах (СШ № 1, № 4 в Кокшетау, СШ № 2 в Косшы, Раздольненской НШ Целиноградского района). Ведется строительство пяти детских садов на 1 260 мест в селе Тонкерис Шортандинского района, по 280 мест в селе Караоткель, Косшы и в Коянды Целиноградского района, а также в Кокшетау.

В сфере здравоохранения благодаря поддержке Правительства удалось значительно улучшить оснащенность объектов здравоохранения – уровень укомплектованности на сегодня достиг 75%. В целом на укрепление материально-технической базы в текущем году направлено более 2 млрд тенге для приобретения 150 единиц оборудования.

Для улучшения качества оказываемых медицинских услуг и раннего выявления заболеваемости в Кокшетау введена онкологическая поликлиника на 150 посещений, до конца года откроет свои двери новая поликлиника в Косшы (на 100 посещений).

– Особо хочу отметить взаимодействие государства и бизнеса в решении общественно значимых задач здравоохранения. Масштабным проектом является строительство современной многопрофильной больницы на 630 мест в Кокшетау. В новом медучреждении будут предусмотрены профильные отделения, онкологический центр и родильный блок. Следует отметить, что, несмотря на пандемию, в системе здравоохранения области параллельно внедрялись новые алгоритмы гос­питализации, улучшена работа поликлиник, не прекращались плановая деятельность, скрининги и так далее, – подчеркнул глава региона.