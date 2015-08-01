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Большой путь семьи Мелоян
Валерий ВЕДЕНКО, Костанайская область
Начало процессу положил еще Тигран Мелоян, которому ныне ровно 80 лет со дня рождения. Он в Казахстан приехал во время поднятия целинных и залежных земель. Работал в совхозе имени Чехова Урицкого района бригадиром строительной дорожной бригады. Он и выступил организатором создания в хозяйстве собственного асфальтного завода. Конечно, это был не промышленный гигант, но к индустрии того времени определенно имел отношение.
В 1979 году к отцу приехал Ваник Тигранович и стал его первым помощником. А пять лет спустя сын переехал в совхоз «Тагильский» того же района и уже сам руководил дорожно-строительной бригадой. В 1988 году женился и вместе с супругой проживал и работал в поселке Тагильском.
Настали новые времена. В независимом Казахстане Ваник в 1994 году арендовал в райцентре Урицкий (ныне Сарыколь) заброшенный асфальтовый завод. Мелоян восстановил его и начал действовать, имея бригаду из пяти человек. Проводил работы по ремонту дорог местного значения.
В 2000 году он открыл предприятие ИП «Мелоян В.Т.», деятельностью которого было обозначено строительство, ремонт, реконструкция автодорог. С каждым годом предприятие увеличивало объемы выполняемых работ, покупалась техника. В 2007 году был приобретен в собственность и асфальтовый завод.
И вот несколько лет спустя Ваник Мелоян уже регистрирует ТОО «СарыколДорСтрой». Сегодня это предприятие с численностью в 60 работников, с расширенной сферой деятельности, включающее асфальтовый завод мощностью 35 тонн в час. Построены три гаража площадью 560 кв. м., станция техобслуживания, кафе, автомойка, рабочая столовая. Техника для обслуживания дорог насчитывает более 40 единиц, автомобильный парк – 24 машины. Предприятие производит асфальтовую смесь, ведет строительство, реконструкцию и ремонт дорог районного значения.
Первыми помощниками Ванику Тиграновичу стали его супруга Аревик Ванушовна, которая является бухгалтером предприятия, и его дети: Ани – юрист, Тигран – главный инженер и Саак, возглавляющий ИП, которое является дочерним предприятием товарищества.
На всякий случай скажем несколько слов о качественном составе руководства ТОО, чтобы упредить расхожие мнения о сыновьях и дочках преуспевающих родителей. Кстати, сам Ваник Тигранович, генеральный директор ТОО «СарыколДорСтрой», окончил Челябинский государственный университет по специальности «инженер по строительству автомобильных дорог», а его супруга Аревик Ванушовна получила среднее специальное образование в Сарыкольском колледже агробизнеса и права.
Теперь о детях. Ани Мелоян окончила Челябинский государственный университет, юрист. Саак тоже юрист и тоже выпускник ЧелГУ. А самый младший, Тигран, сначала получил среднее специальное образование в Костанайском колледже автомобильного транспорта, а в настоящее время оканчивает Казахский автомобильно-дорожный институт (г. Алматы).
Ани вышла замуж, и уже ее супруг работает в дорожном строительстве. У них двое детей. Саак также создал семью, с женой воспитывают сына.
Но Ванику Тиграновичу мало того, что они с Аревик воспитали в своих детях уважение к старшим, женщине, матери, любовь к родному языку, сохранили свои национальные традиции, которые свято чтут их дети. Все казахстанское тоже для них родное. Ваник был избран депутатом Сарыкольского районного маслихата, ему присвоено звание «Почетный гражданин Сарыкольского района». Награжден медалями «За заслуги в строительстве», «За выдающиеся заслуги в профессиональной сфере», «20 лет Независимости Республики Казахстан».
Семья Мелоян оказывает содействие и помощь в ремонте объектов социальной сферы района, поддерживает талантливую молодежь, давая ей возможность выступать на областных творческих, спортивных конкурсах. Построили в Сарыколе спортивную площадку для молодежи, детскую площадку, оказали значительную помощь в строительстве храма Всех Святых. Постоянно участвуют в благотворительных акциях «Дорога в школу», для детей с ограниченными возможностями, для участников Великой Отечественной войны. Для семьи Мелоян Казахстан стал второй родиной, где родилось ее новое поколение. И этим все сказано.

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