Большой ремонт

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Александр Бри

По информации акимата Нур-Султана, в 2020 году в столице отремонтируют 150 улиц общей протяженностью 100 км. Дорожные работы уже начались.

Как отметил аким столицы Алтай Кульгинов, ремонтом (средним и капитальным) будут охвачены 50 улиц в центральной части города – это магистральные артерии, по которым курсирует общественный транспорт. Еще 100 улиц, которые намерены отремонтировать в текущем году, расположены в жилых массивах, в их числе – «Ондирис», «Кирпичный», «Коктал», «Лесозавод».

– Также планируем завершить строительство моста через реку Есиль. Проводимые работы поз­волят улучшить инженерную и дорожную инфраструктуру столицы. В нынешнем году нам хорошо помогает программа «Дорожная карта занятости», – отметил Алтай Кульгинов.

По программе ДКЗ на дорожный ремонт выделено 12 млрд тенге, большая часть работ будет проведена в жилых массивах. Кроме того, по программе «Дорожная карта занятости» намечено создать порядка 1,5 тыс. новых рабочих мест.

Начавшиеся ремонтные работы, соответственно, скажутся на дорожном движении.

Так, согласно данным столичного акимата, городское управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры совместно с управлением административной полиции ДП Нур-Султана в рамках среднего ремонта планирует начать работы по улице К. Сатпаева – на участке от проспекта Б. Момышулы до улицы К. Мунайтпасова и на проспекте Богенбай-батыра – на участке от проспекта Сарыарка до улицы Ч. Валиханова.

«В связи с этим с 20 апреля по 5 мая текущего года на указанном участке будет частично перекрыто движение автотранспорт­ных средств. В рамках среднего ремонта планируется выполнить работы по ремонту дорожного полотна и благоустройству прилегающей территории. Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои марш­руты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города», – отмечается в сообщении акимата.

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