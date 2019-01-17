Большой риск

По данным департамента по чрезвычайным ситуациям, в прошлом году произошло три взрыва газовых баллонов. Один из них – на птицефабрике в Аркалыке, два других – в жилых домах Тарановского и Костанайского районов. К счастью, удалось обойтись без человеческих жертв. Пожарные и спасатели говорят, что в двух случаях баллоны не были причиной пожаров, а взорвались уже в ходе пожара.

Все три случая произошли во второй половине года. К примеру, в селе Затобольск горели гараж и веранда частного дома. Именно пожар стал причиной взрыва газового баллона. На аркалыкской птицефабрике аналогичная ситуация: результаты исследования причин пожара показали, что баллон взорвался уже после возникновения пожара из-за резко возросшей температуры. Хотя именно взрыв привел к обрушению стены одного из производственных зданий.

Совершенно другая ситуация с ЧП, произошедшим в последний день осени в селе Аятское Тарановского района. Взрыв газового баллона едва не привел к гибели троих людей. Приехавшие на место происшествия пожарные увидели обрушившийся из-за взрыва частный дом. Из-под завалов достали троих взрослых людей. Пострадавшие получили ожоги разной степени тяжести. Все они живы, но на тот момент были в состоянии алкогольного опьянения.

Пожарных Костанайской области также сильно беспо­коит чис­ло жертв угарного газа. Именно он стал причиной гибели троих человек в прошлом году. И пусть это в два раза меньше, чем в 2017-м, проблемы это не снимает. Причем трагедии 2018-го не сопровождались пожарами. Кто-то плохо прочистил дымоход, кто-то уснул в палатке с газовой горелкой. Смерти страшные. Пожарные в своих отчетах говорят о сотнях профилактических, подворовых обходах, выступлениях в прессе. Уже не раз за последние пару лет статистику в последний момент подправляли сами пожарные, вынося баллоны из огня, рис­куя жизнями. Но полностью перебороть безответственное отношение людей к собственной безопасности пока не получается.