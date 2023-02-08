«Большой шлем» в Казахстане

Официальная встреча сторон и подписание документа состоялись в Париже в рамках проходившего там турнира «Большого шлема». Наша республика получила право на проведение Grand Slam сроком на четыре года – с 2023-го по 2026-й. Турнир будет проходить в Астане под названием Qazaqstan barysy Grand Slam. Также после окончания соревнований каждый год регулярно будет проводиться международный тренировочный лагерь по дзюдо.

– Для меня большая честь подписать этот контракт на проведение мероприятий в стране спорта, стране, которая приносит новую энергию и технологии. Казахстан имеет большой потенциал, а также богатую историю в дзюдо. Здесь всегда поддерживали IJF и Азию, проводили множество мероприятий. Спасибо за новое партнерство, которое поспособствует популяризации и развитию этого вида спорта. Желаю казахстанскому дзюдо плодотворного будущего», – отметил в своей речи президент международной федерации дзюдо Мариус Визер в ходе встречи.

Президент Казахстанской федерации дзюдо Куанышбек Есекеев поблагодарил Мариуса Визера за оказанное доверие и уверил, что наша страна сделает все, чтобы провести соревнования на самом высоком уровне.

Стоит отметить, что здесь же, в Париже, казахстанские дзюдоисты Данияр Шамшаев и Абиба Абужакынова завоевали две бронзовые медали, которые вновь подчеркнули силу наших единоборцев.

Grand Slam («Большой шлем») – серия мировых соревнований, проводимых в рамках IJF World Tour по международному календарю. По правилам IJF между победителями и призерами соревнований распределяются рейтинговые очки: в частности, за первое место будет начислено 1 000, за второе – 700, за третье – 500. На новом турнире Qazaqstan barysy Grand Slam дзюдоисты также будут зарабатывать очки для участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция) и 2028 года в Лос-Анджелесе (США).