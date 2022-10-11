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Большой спорт начинается с аулов
Анастасия Катранова

Обеспечить 100 казахстанских аулов спортивным инвентарем и привить детям любовь к спорту – такую цель ставит перед собой четырехкратный рекордсмен мира по силовым номерам, амбассадор Министерства культуры и спорта Сергей Цырульников.

Два года назад Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил уделить самое серьезное внимание развитию творческого и спортивного потенциала подрастающего поколения, возобновить деятельность детских кружков и спортивных секций. Именно тогда, в 2020-м, Сергею Цырульникову пришла идея запустить социальный проект «100 аулов», цель которого не просто обеспечить отдаленные населенные пункты спортивным инвентарем, но и проводить открытые тренировки, личные мотивационные встречи с подрастающим поколением.

– Все началось с одного аула, потом их число возросло до пяти, десяти. Сейчас проектом охвачено 89 аулов в разных регионах – ЮКО, ВКО, Акмолинской, Костанайской, Актюбинской, Карагандинской и других областях. Я проводил открытые тренировки и мотивационные встречи в детских домах, воинских частях и учреждениях для особенных детей. Если бы вы видели глаза мальчишек и девчонок… Многие из них рады бы заниматься спортом, но условий для этого нет. Миллиарды вливаются в профессиональные клубы, а ведь нужно вкладываться в наших казахстанских детей. На месячную зарплату одного легионера мы можем обеспечить 30 аулов с примерным охватом 10 тысяч ребят, – говорит Сергей Цырульников.

Проект поддержали олимпийские чемпионы, чемпионы мира, страны, лидеры общественного мнения. На его реализацию не было потрачено ни одного тенге из бюджета. Все средства – спонсорские и лично самого амбассадора. На них приобрели мячи, боксерские перчатки, скакалки, теннисные ракетки и многое другое.

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