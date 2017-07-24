Большой старт

Этот турнир – одно из трех отборочных соревнований, дающих тренерам возможность подобрать молодежь в сборную страны. Таким шансом пользуются не только казахстанцы, но и представители других стран – России, Узбекистана, Китая, Кыргызстана, Таджикистана... Побывали в Костанае также боксеры из Украины, Ирана, Монголии.

– На подобных первенствах выступали в свое время такие известные личности, как Геннадий Головкин, Серик Сапиев, Бахтияр Артаев, Василий Левит, Иван Дычко, – рассказал судья международной категории АИБА Узбек Казин. – Турнир Айтеновых дал путевку в большой спорт многим спортсменам. Сегодня он выступает в качестве отборочного на чемпионаты Азии и мира.

В этом году в числе участников спорт­смены из пяти стран – 132 молодых боксера. Бои были горячими, и многие из них выявили потенциальных звезд ринга. Среди них, например, назывались костанайцы Евгений Бабичев и Данил Семенов.

– Очень доволен выступлением наших спортсменов, – заметил заместитель главного тренера молодежной сборной Казахстана Максат Бактыбазаров. – Увидел перспективных ребят, которые могут составить конкуренцию действующим сборникам. Причем есть среди них ребята молодые – 2000 года рождения, у которых еще год на работу. Они вполне могут влиться в нацио­нальную команду республики.

Если говорить о географии казах­станских спортсменов, то своих боксеров представили многие регионы страны. А вот гости везли по большей части именно членов молодежных сборных.

– Сборная Узбекистана постоянно приезжает на турнир в Костанае, – рассказал помощник старшего тренера молодежной сборной этой страны по боксу Толып Джумабаев. – Уровень соревнований довольно высокий. Наши ребята получают здесь хороший опыт. Выступили мы неплохо – из восьми спортсменов четверо прошли в финал, есть и победители.

Действительно, выступили наши соседи хорошо – в трех из десяти весовых категорий «золото» оказалось у боксеров из Узбекистана, в остальных же категориях первенствовали хозяева ринга.