​Большой теннис в столице

Этот день оказался очень насыщенным для одних из самых известных спортсменов планеты. Днем они побывали на приеме у Главы государства Касым-Жомарта Токаева, где им вручили наручные часы казахстанского производства. А еще Рафаэлю Надалю в связи с его недавней женитьбой была вручена красивая хрустальная ваза с символическим названием «Жеңіс» («Победа»).

Вечером перед поединком теннисисты очень тепло пообщались и с Елбасы Нурсултаном ­Назарбаевым, который прибыл на арену, чтобы лично понаблюдать за противостоянием мегазвезд современности.

Помимо встреч с первыми руководителями Казахстана Джокович и Надаль провели большую пресс-конференцию, приняли участие в открытии нового ультрасовременного теннисного центра, а также провели мастер-класс для будущих звезд теннисной ракетки нашей страны.

По словам президента Федерации тенниса Казахстана Булата Утемуратова, который лично за счет своих средств организовал благотворительный матч (все вырученные от продажи билетов деньги будут направлены на развитие детского тенниса в регионах), этот поединок планировался в столице Казах­стана еще 2 года назад, но в связи с загруженностью спортсменов, а также иными обстоятельствами тогда так и не состоялся. Зато сейчас теннисисты подарили казахстанцам большой и светлый праздник спорта.

И Рафа, и Новак (серб, кстати, поздоровался с журналистами на казахском и русском языках) отметили, что они очень рады побывать в нашей стране, посетить столицу, о которой сейчас много говорят во всем мире, но прежде всего – внести свою лепту в развитие казахстанского тенниса.

Их по хорошему впечатлил новый теннисный центр, расположенный в парке «Жерұйық-2». Комплекс включает в себя методические залы для теоретических занятий, гостиницу, 2 тренажерных зала, 2 кафетерия, 6 раздевалок и 14 кортов (8 крытых, 5 открытых, 1 пляжный). Здесь не только можно тренироваться круглый год, но и проводить международные турниры.

Незабываемым для детей стал и мастер-класс от грандов. Участие в нем приняли юные казах­станские теннисисты в возрасте от 6 до 11 лет из всех регионов страны, которые прошли специальный отбор. И если совсем маленькие спортсмены удостаивались больше ободряющих слов и улыбок, то подростки постарше заставили звезд в некоторых моментах продемонстрировать свое настоящее мастерство.

И все же главным в этот день стал сам поединок. Несмотря на то что он носил статус товарищеского, восхищения вызывал не меньше, чем какой-нибудь поединок в рамках турниров Большого шлема. Ну не могут эти теннисисты играть вполсилы.

Бекхэнды, форхэнды, кроссы, смэшы и эйсы – богатый арсенал игроков был использован полнос­тью. Причем показалось, что Рафа вообще очень был сосредоточен на поединке (который он потом и выиграл), а вот Новак все же позволял себе еще и артистировать.

Джокович заводил трибуны, призывая пустить «волну», станцевал на корте с фанатами, картинно «спорил» с судьей на вышке и очень искренне в знак благодарности обнял болбоя, который подавал ему мячи.

По регламенту благотворительная встреча прошла в 2 сета. В первом сильнее был испанец (6:3), а во втором лучше действовал серб (6:3). В итоге победителя выявляли в тай-брэйке, завершившемся со счетом 11:9 в пользу Надаля, который, кстати, после этого матча стал первой ракеткой мира, сместив с этого места как раз-таки Джоковича.