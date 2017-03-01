Большой тур – большой успех Статьи 580 Евгения Мягкова

Уже состоялись выступления в Актобе и Костанае, завершающее будет в Кокшетау. Театр активно гастролирует по республике: каждый год – как минимум в трех городах. Сейчас зрители знакомятся с одной из лучших программ коллектива – «Астана Балет GALA».



Выступления в Актюбинском драматическом театре им. Т. Ахтанова и Областном казахском театре драмы им. И. Омарова в Костанае прошли при переполненных залах – так велико было желание зрителей познакомиться с творчеством молодого театрального коллектива. В кассах Актобе, например, билеты закончились за неделю до начала выступлений.



В первом отделении «Астана Балет GALA» представлены хореографические миниатюры и отрывки из балетов, объединенных нацио­нальной темой. 9 разнообразных номеров – пример того, как в репертуаре театра сочетаются новаторство и традиции народного танца. Во втором отделении зрители знакомятся с оригинальным балетом Gaia (хореограф Рикардо Амаранте).



Интерес к театру проявляет не только взрослый зритель. В зале много детей и подростков. Ребята с искренней радостью встречают каждый номер, бурно аплодируют, дарят артисткам цветы, берут автографы.



Несомненно, выступления «Астана Балет» вызывают такой отклик у зрителей потому, что артисты относятся к каждому выходу на сцену очень серьезно, ответственно, с душой. Любят их не только в Казахстане. Нынешняя Гала-программа исполнялась в Москве и Пекине, Париже и Нью-Йорке, Токио, Баку, Варшаве. И каждый раз артисты театра стремятся подарить зрителям незабываемый праздник, который запомнится им надолго.

