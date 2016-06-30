​Большой вотум доверия

Свежий выпуск
705
Серик НУГЕРБЕКОВ, руководитель Международного секретариата G-Global

Казахстан официально заявил о своем намерении стать непостоянным членом Совета Безопасности ООН в 2010 году. За эти годы была проделана огромная работа по продвижению данной инициативы на уровень принятия решений. В целом позицио­нирование Казахстана в мире как государства, обладающего мощным миротворческим потенциалом, складывалось из многих факторов и конкретных действий в этом направлении. Так благодаря усилиям Президента

Нурсултана Назарбаева мировое сообщество стало свидетелем беспрецедент­ного случая – добровольного отказа государства от четвертого в мире ядерного потенциала, закрытия крупнейшего в мире ядерного полигона. Более того, Казахстан в течение двух десятилетий прилагает немало усилий по актуализации и продвижению глобальной политики разоружения, стабилизации и устранению конфликтных ситуаций между странами на региональном и международном уровнях.

В марте 1992 года Казах­стан стал полноправным членом ООН. С этого момента наша республика активно подключилась ко всем процессам, связанным с поиском решений общечеловеческих проблем современности. В своем выступлении на 47-й сессии Генеральной Ассамб­леи ООН Президент Казахстана заявил, что «сегодня мир вплотную подошел к той черте, за которой смутные вызовы будущего заставляют нас перейти к новому качеству координации и организации совместных усилий. Мы должны уяс­нить, в чем же суть этого неизвестного нам нового, и начать осваивать его в рамках всего сообщества, своего континента, своего региона и своей страны».

Сегодня мы видим, насколько эти слова, озвученные 20 лет назад, в точнос­ти отражают нынешние реалии. Современный мир стоит на перепутье или на пороге многополярности и инклюзивности, что обу­словлено объективными факторами исторического развития. При этом, с одной стороны, ситуация в мире усугубляется очередным кризисом глобальной экономической системы, а с другой – нарас­тающими противоречиями в сфере геополитики, перманентностью проявлений религиозного экстремизма и терроризма, а также кризисом доверия между странами. Но вопрос заключается в том, каким будет политический формат будущего, и насколько органично он будет соответствовать контексту времени. Есть также немалая неопределенность в том, какими будут усилия самой глобальной организации по решению общемировых проблем современности.

В этой связи инициативная миссия Казах­стана, выступающего за конструктивное будущее, крайне важна для Совета Безопасности ООН.

Казахстан всегда демонстрировал и продолжает вносить свой вклад в развитие международного диалога по различным проблемам мировой экономики и финансов, в том числе в формирование новой социально-экономичес­кой парадигмы многополярного мира. При этом важно, что Казахстан, как государство с растущим политическим авторитетом в мире, берет на себя ответственность по решению сложных проблем и вызовов современности.

В связи с этим важно подчеркнуть, что наряду со многими инициативами Президента Н. Назарбаева, включая «Зеленый мост» и ЕХРО 2017 «Энергия будущего», не менее актуальной в контексте современности является и идея G-Global, принципы которой обусловлены автором инициативы в качестве новой диалектики мироустройства в XXI веке. Несомненно, миссия Казахстана в СБ ООН может во многом может способствовать тому, чтобы эти принципы нашли отражение в будущей политике ООН.

Популярное

Все
У адвоката – особый статус в системе правосудия
Укротительницы ветров и повелительницы времени
ИИ: на пороге новой технологической эпохи
Химия угля: новое дыхание индустрии
Отремонтировать, продлить и сэкономить
Призвание – помогать животным
По субсидиям тоже бывают долги
Историю подвига в сердце храним
Подведены итоги I Международного театрального фестиваля «Сырдың Сәбирасы»
Готовы сделать «лецитиновый рывок»
Покорили сердца самаркандцев
Построят две крупные ветряные электростанции
Роналду сделал неожиданный выбор для трансфера
«Люблю разговаривать со своей многотонной машиной»
«Кайрат» упрочил свое лидерство
В Таразе открыли музей Бауыржана Момышулы
Больше нет понятия «трехсменка»
Должники за рубежом не отдохнут
Всегда на страже закона и порядка
Зеленый свет на пути «зеленой» генерации
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Свыше 4 тыс. военнослужащих приняли участие в военном параде в честь 80-летия Великой Победы
Опубликован полный текст выступления Главы государства на военном параде в Астане
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Будущее – за цифровыми активами
7 мая — день силы и чести: Казахстан отмечает День защитника Отечества
В Алматы торжественно открыли музей военной техники
Птица счастья: клип башкирской группы Ay Yola оценили в Казнете
В Минобороны обратились к казахстанцам
В Байсеите родились герои Бреста
Токаев прибыл в Москву для участия в мероприятиях к 80-летию Великой Победы
От брони до боеприпасов
Подвиг на все времена
Премьер Индии отменил визиты в Европу
Вася-казах
Книгу фронтовых писем представили в Астане
Размер соцвыплат ветеранам ВОВ и труженикам тыла увеличился в Казахстане
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
Акмолинец выехал на встречную полосу прямо перед полицейскими
В лицее Шымкента хотели закупить 45 тысяч пачек бумаги на 90 млн тенге
Начато возведение крупного металлургического завода
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Полководец. Писатель. Патриот
Незнание законов не освобождает от... профессии
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Продвижение казахского языка и культуры обсудил Президент с главой «Яндекс Global»
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Как убивали Шерзата Болата
Астана становится центром ивент-туризма
Нет дружбы крепче фронтовой
Говорят правнуки солдат Победы
Украина и США подписали меморандум к соглашению о полезных ископаемых
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта, а также исключения излишней законодательной регламентации

Читайте также

Мама – сердце нации
Наполняемость водохранилища радует полеводов
Зеленый свет на пути «зеленой» генерации
Должники за рубежом не отдохнут

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]