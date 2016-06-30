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Большой вотум доверия
Серик НУГЕРБЕКОВ, руководитель Международного секретариата G-Global
Казахстан официально заявил о своем намерении стать непостоянным членом Совета Безопасности ООН в 2010 году. За эти годы была проделана огромная работа по продвижению данной инициативы на уровень принятия решений. В целом позицио­нирование Казахстана в мире как государства, обладающего мощным миротворческим потенциалом, складывалось из многих факторов и конкретных действий в этом направлении. Так благодаря усилиям Президента Нурсултана Назарбаева мировое сообщество стало свидетелем беспрецедент­ного случая – добровольного отказа государства от четвертого в мире ядерного потенциала, закрытия крупнейшего в мире ядерного полигона. Более того, Казахстан в течение двух десятилетий прилагает немало усилий по актуализации и продвижению глобальной политики разоружения, стабилизации и устранению конфликтных ситуаций между странами на региональном и международном уровнях.

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В марте 1992 года Казах­стан стал полноправным членом ООН. С этого момента наша республика активно подключилась ко всем процессам, связанным с поиском решений общечеловеческих проблем современности. В своем выступлении на 47-й сессии Генеральной Ассамб­леи ООН Президент Казахстана заявил, что «сегодня мир вплотную подошел к той черте, за которой смутные вызовы будущего заставляют нас перейти к новому качеству координации и организации совместных усилий. Мы должны уяс­нить, в чем же суть этого неизвестного нам нового, и начать осваивать его в рамках всего сообщества, своего континента, своего региона и своей страны».

Сегодня мы видим, насколько эти слова, озвученные 20 лет назад, в точнос­ти отражают нынешние реалии. Современный мир стоит на перепутье или на пороге многополярности и инклюзивности, что обу­словлено объективными факторами исторического развития. При этом, с одной стороны, ситуация в мире усугубляется очередным кризисом глобальной экономической системы, а с другой – нарас­тающими противоречиями в сфере геополитики, перманентностью проявлений религиозного экстремизма и терроризма, а также кризисом доверия между странами. Но вопрос заключается в том, каким будет политический формат будущего, и насколько органично он будет соответствовать контексту времени. Есть также немалая неопределенность в том, какими будут усилия самой глобальной организации по решению общемировых проблем современности.

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В этой связи инициативная миссия Казах­стана, выступающего за конструктивное будущее, крайне важна для Совета Безопасности ООН.
Казахстан всегда демонстрировал и продолжает вносить свой вклад в развитие международного диалога по различным проблемам мировой экономики и финансов, в том числе в формирование новой социально-экономичес­кой парадигмы многополярного мира. При этом важно, что Казахстан, как государство с растущим политическим авторитетом в мире, берет на себя ответственность по решению сложных проблем и вызовов современности.

В связи с этим важно подчеркнуть, что наряду со многими инициативами Президента Н. Назарбаева, включая «Зеленый мост» и ЕХРО 2017 «Энергия будущего», не менее актуальной в контексте современности является и идея G-Global, принципы которой обусловлены автором инициативы в качестве новой диалектики мироустройства в XXI веке. Несомненно, миссия Казахстана в СБ ООН может во многом может способствовать тому, чтобы эти принципы нашли отражение в будущей политике ООН.

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