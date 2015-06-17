Большую пенсию гарантируют большой стаж и отчисления – ЕНПФ

Экономика
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Ксения Воронина
Фото с сайта zhambyl.mzsr.gov.kz
Ожидаемым результатом реализации Концепции модернизации пенсионной системы РК станет принцип, по которому большую пенсию будут получать граждане, имеющие большой стаж и отчисления. Об этом на круглом столе "О дальнейшей модернизации пенсионной системы РК и мерах по ее законодательному обеспечению" в Сенате Парламента РК сообщил председатель правления АО "ЕНПФ" Руслан Ерденаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Изменение с 1 июля 2017 года порядка назначения базовой пенсии в зависимости от стажа приведет к тому, что большую пенсию будут получать граждане, имеющие большой стаж и отчисления. Кроме того, для повышения эффективности и обеспечения устойчивости накопительной пенсионной системы будет принят ряд преобразований. Пенсионные выплаты из ЕНПФ осуществляются при достижении пенсионного возраста ежемесячно либо путем приобретения пенсионного аннуитета. Отменяется единовременное изъятие пенсионных накоплений, за исключением тех случаев, когда накопления не превышают 12 минимальных пенсий. Предлагается ввести механизм совместных аннуитетов, которые могут частично решить гендерную проблему более низких пенсий женщин. А также оптимизировать порядок выплат государственной гарантии по сохранности обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ)", – отметил Руслан Ерденаев.

Реализация Концепции позволит обеспечить адекватность пенсионных выплат и создать сбалансированную финансово-устойчивую систему пенсионного обеспечения. А также сохранить до 2030 года коэффициент замещения совокупными пенсионными выплатами на уровне не менее 40% утраченного заработка при стаже участия в пенсионной системе не менее 35 лет и регулярности отчислений 12 раз в год. Концепция предусматривает расширение охвата накопительной пенсионной системой до 80% занятого заселения к 2030 года, а также сохранение ценности накоплений и оптимизацию института государственных гарантий по сохранению пенсионных накоплений.

Также, по данным ЕНПФ, открыто 9,8 млн счетов, пенсионные активы составляют 4,8 трлн тенге.ОППВ осуществляются более 4,8 тыс. работодателями за 366 тыс. работников. Пенсионные взносы за счет ОППВ составили 38,2 млрд тенге. Кроме того, субсидированием ежемесячно охвачено около 100 тыс. женщин. На эти цели из бюджета выплачено 5,4 млрд тенге.

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