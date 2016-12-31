​«Бомба» позитива на танцполе

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Галина Вологодская, Усть-Каменогорск

Парень из Риддера не просто стал лучшим в конкурсе «Танцы» на канале «ТНТ» – он закрутил такой нерв, что жюри ахнуло. Известный телеведущий Сергей Светлаков констатировал: «На сцене – звезда!»

В Восточном Казахстане за шоу «Танцы» следили особо ревностно: 24-летний би-бой (танцор брейка) из Риддера «выстрелил» в первом же туре. Его наставник хореограф Мигель позже признался: «Щебета я выиграл». Парень ломал все правила, «накачивал» танцпол такой энергией, что казалось – заискрит. Хореографы назвали Щебета машиной, которая с каждым туром набирает разгон. Все типажи, которые Дима представил в танцах, вышли за флажки самых смелых образов и жанров. В первом туре танцор разыграл драму психоза, во втором – убийства на почве ревности, в третьем превратился в гопника…

В минувшие выходные телеканал выдал в эфире финал шоу. «Такое подвешенное состояние, будто остановилось время и ждешь: взорвется ли «бомба»? – выдал парень на камеру перед выходом на сцену.

«Бомба» жахнула. Зал взвизг­нул от восторга, а телеведущая Ляйсан Утяшева объявила: «Обладателем премии в 3 миллиона рублей и лучшим танцовщиком становится Дима Щебет!»

– Я обещал маме выиграть проект и подарить дом, – рассказал «Казахстанской правде» Дима. – Это обещание двигало мной. И еще надеюсь, что пос­ле этого сезона начнется тенденция соединять жанры, а не разделять. В классике, в хаусе, в хип-хопе много общего, я люблю абсолютно все стили.

А первым танцполом у Димы была… улица. Однажды старшеклассники показали подросткам брейк-данс, и Дима заболел уличной танц-акробатикой. Занимался везде, где был хотя бы небольшой кусок ровного пола. С 14 лет стал ездить на батлы – соревнования по брейк-дансу. Если у мамы не было денег, искал возможность заработать самому.

– Заходили с командой в кафе на банкеты и выступали, – делится Дима. – Говорили, что деньги нужны для поездки на соревнования. Публика помогала.

После школы би-бой поступил в Усть-Каменогорске в областной колледж искусств. В 2011 году на очередном чемпионате по брейк-дансу взрывного, позитивного Щебета заметил алматинский хореограф Конс­тантин Дихнов. Предложил пройти кастинг для съемок в фильме «Запрещенные танцы». В Усть-Каменогорске просьбу студента отпустить его в Алматы «удовлетворили» приказом об отчислении.

– У меня был маленький эпизод, но я получил крутой опыт, – заметил Дима. – Увидел кухню съемок, как работает Дихнов, как танцует его коллектив. Константин взял меня в свой шоу-балет.

В 2013-м риддерский би-бой прошел отбор на украинское шоу «Танцуют все». В предкас­тингах участвовали тысячи танцоров со всего постсоветского пространства. В проект отобрались около двухсот.

– Спать ложились около часа ночи, в пять утра уже в зале, – вспоминает танцор. – На занятия выезжали со всеми сумками, допоздна тренировки, показы, вердикт судей. Те, кого в проекте оставляли, снова ночью заселялись в гостиницу. Чтобы пройти в двадцатку, нужен был сольный танец. Жутко уставший, я посмотрел на себя в зеркало – круги под глазами. Зацепился за этот образ и за кулисами минут двадцать просто представлял движения под музыку. Получилась полная импровизация.

В суперфинал киевского проекта вышли четверо. На заключительном выступлении были собраны лучшие номера сезона. Дима Щебет побил все рекорды: выдал десять номеров на гала-концерте – от драматичной истории смертельно больного человека до юморного образа старичка-хулигана.

По итогам зрительского голосования в Киеве он стал ­третьим.

– Это было клево, – улыбается танцор. – Я поработал с хореографами мирового уровня, у меня появилось имя.

Сейчас парень из Риддера поднялся на новую ступень.

– Проект «Танцы» стал сосредоточием любви, – заключил Дима. – Любви к танцу, к друг другу, к мечте. Я добился своей­ мечты!

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