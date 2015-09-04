Бомбоубежище под школой обнаружили в Карагандинской области
Меруерт Нургазинова
В поселке Актас Карагандинской области в подвальном помещении школы педагоги школы №16 обнаружили бомбоубежище, передает Kazpravda.kz со ссылкой на портал Kriminalka.kz.
Администрация учебного заведения использует данное помещение как склад.
Четырехэтажное здание школы с "подземным" этажом было построено в 1958 году. В большом подвале раньше даже были двери-люки. К слову, заместитель директора по воспитательной работе, будучи еще ученицей этой школы, помнит о том, какие легенды ходили про это место.
"Уникальный у нас подвал. Высокие потолки. Площадь – где-то около 700 квадратных метров. По рассказам из детства я помню, что этот подвал намеревалось использовать в случае войны как бомбоубежище. В детстве мы на школьном дворе часто гуляли. Видели, что там у нас построены бетонные будки, и ходили легенды, что через них мы можем проникнуть в школу, в этот подвал", – поделилась замдиректора по воспитательной работе школы №16 поселка Актас Ольга Гущина.
Бомбоубежище может вместить сотни людей. Здесь много проходов и закоулков, помещение напоминает лабиринт. В школе есть три входа в подвал.
Администрация предполагает, что если он был оборудован в качестве бомбоубежища, то значит должны быть выходы на задний двор улицы. Кроме того, по словам жителей, убежище есть не только под школой, но и под самим поселком.