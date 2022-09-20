"Бомбу" искали в школе Шымкента

Вынужденную двухчасовую перемену получили 20 сентября ученики и педагоги школы-лицея № 15 имени Д.И. Менделеева, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Несколько сот учащихся старших классов и начальной школы, занимавшиеся в первую смену, в спешном порядке покидали классы.

Ученики выходили на улицу с пустыми руками, оставив в классах рюкзаки и личные вещи.

Экстренная эвакуация понадобилась после того, как около часа дня на пульт 102 центра оперативного управления Департамента полиции Шымкента поступило сообщение о бомбе в №15 школе Шымкента.

Звонивший мужчина не представился и не сообщил каких-либо данных о себе. Не последовало и объяснений о том, откуда у него информация о якобы заложенном в школе взрывном устройстве. Сказав о бомбе, аноним тут же положил трубку.

Примерно через 15 минут все экстренные службы, включая службу скорой помощи, были на месте.

На тот момент здание школы было полностью пустым, его покинули ученики и педагоги. Сотрудники полиции оцепили здание и перекрыли часть улицы, попросив всех учащихся, педагогов и персонал отойти на безопасное расстояние.

После проведения тщательной проверки стало ясно, что в учебном заведении взрывного устройства нет.

По факту начато досудебное расследование по уголовной статье, предполагающей ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Ответственность за подобные деяния наступает с 14 лет. За это преступление предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы.

Когда выяснилось, что никакого взрывного устройства в школе нет, появилась версия, что звонок мог совершить или организовать кто-нибудь из школьников, чтобы банально сорвать уроки. Тем более, что сейчас в школах началась неделя СОРов.

Оперативники выясняют все обстоятельства происшествия. Проводятся все необходимые следственные действия, а также оперативно-розыскные мероприятия по установлению звонившего.