​Борьба была напряженной

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Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область

Претендентов же на звание сильнейших было намного больше: в Петропавловске был заблаговременно проведен чемпионат области по Президентскому многоборью, а по игровым видам спорта за право представлять свои районы в финале «Ак бидая» мужские и женские команды боролись на зональных состязаниях. Вместе с ними в административный центр Жамбылского района – село Пресновку – приехали легко- и тяжелоатлеты, «городошники», борцы, стрелки из пневматической винтовки и т. д., включая боксеров – этот вид впервые включен в программу игр как имеющий в регионе большую популярность. Да и весьма результативный: североказахстанские боксеры с давних пор громко заявляют о себе и на отечественных, и на международных рингах.

Впрочем не только они. Почетное право зажечь огонь 20-х сельских спортивных игр было предоставлено уроженцам Жамбылского района: рекордсмену Казахстана по 12-часовому бегу Аскеру Кожанову и чемпиону спартакиады Центральной Азии, многократному победителю республиканских и международных соревнований легкоатлету Сайлау Темиртасову.

В принципе, «Ак бидай» и задумывался, и проводится как праздник спорта для сельских жителей, один из способов привлечения населения к здоровому образу жизни. Это главное. Особых рекордов от них не ждут, однако тренеры внимательно присматриваются к участникам: напряженность борьбы (а таково свойство любых состязаний) позволяет на любительском уровне «обкатать» новичков, а тем – поверить в свои силы, даже с призванием определиться. В этом плане весьма характерен факт, что из 6 североказахстанцев, которым скоро предстоит выступать в составе нашей сборной в Рио-де-Жанейро, двое – легкоатлетка Маргарита Мукашева и велогонщик Алексей Луценко – в начале спортивной карьеры прошли школу «Ак бидая».

И это закономерный переход количества в качество: как отметила, приветствуя участников спартакиады заместитель акима СКО Анархан Дюсенова, все больше жителей области приобщаются к занятиям физкультурой и спортом (по этому показателю регион входит в число республиканских лидеров). Здесь ежегодно строятся хоккейные корты, катки, футбольные поля, волейбольные и баскетбольные площадки, устанавливаются тренажеры. В нескольких районах уже действуют физкультурно-оздоровительные комплексы, и работа в этом направлении продолжается: принцип доступности ЗОЖ для населения акиматы всех уровней проводят как основополагающий. В чем им активно способствуют партия «Нур Отан», общественные объединения и местные бизнес-структуры.

С этой позиции не вызывает удивления победа в общем зачете сборной района Г. Мусрепова, в котором за последние годы появилось особенно много спортивных сооружений и приобретено спортинвентаря. Всего пол-очка (297,5 против 298 у чемпиона) определило судьбу второго места, доставшегося команде Тайыншинского района, на третье вышла сборная района М. Жумабаева с 296 очками – там и там спорт тоже в чести. Отсюда и повышенный накал борьбы в лидирующей группе, сумевшей оттеснить на четвертое мес­то (283,5 очка) команду Кызылжарского района, традиционно воспринимаемую в числе фаворитов. Но, как говорится, спорт есть спорт. Каждое очко дорогого стоило, доставалось напряжением всех сил – ведь даже в командах, замкнувших турнирную таблицу, нашлись атлеты, в отдельных видах пробившиеся на пьедестал почета.

А это говорит о том, что в следующем году, когда «Ак бидай» примет Мамлютский район, борьба на полях, площадках, помостах выдастся не менее захватывающей для спортсменов и интригующей для зрителей.

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