​Борьба не затихает

Мужские волейбольные команды Национальной лиги собрались в двух городах Казахстана для проведения игр 5-го (малого) тура чемпионата страны. Ситуация в таблице розыгрыша не позволяла расслабиться никому. Впереди шла команда «Атырау» (62 очка), за ней – «Павлодар» (57) и «ТНК Казхром» (Хромтау, 52). Казалось бы, 5 очков просвета между основными претендентами на медали, но даже с такой форой чувствовать себя в безопасности никто не может.

В первый игровой день фавориты свои матчи выиграли, еще дальше удалившись от преследователей. В Таразе «Павлодар» вырвал победу у алматинского «Буревестника» – 3:2, с таким же счетом команда «Динамо-Тараз» нанесла поражение усть-каменогорскому «Алтаю». И в Хромтау оба матча завершились с одинаковым счетом: «Атырау» – «Есиль» (Петропавловск) – 3:0, «ТНК Казхром» – «Мангыстау» (Актау) – 3:0.