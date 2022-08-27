Борьба за кубки

Столичный «Барыс» продолжает подготовку к новому сезону КХЛ, выступая на предсезонном турнире

«Кубок губернатора Челябинской области».

В первом матче казахстанский клуб встречался с «Автомобилистом» из Екатеринбурга и одержал победу со счетом 2:1.

Счет в игре был открыт на 10-й минуте – точным броском отметился нападающий сборной Казахстана Никита Михайлис. Россияне смогли отыграть гол в третьем периоде на 50-й минуте благодаря игроку сборной Германии Бруксу Мэйсеку. Тем не менее поединок остался за казахстанцами: точку в поединке поставил все тот же Никита Михайлис, оформивший дубль на 52-й минуте.

А вот в следующем поединке против челябинского «Трактора» казахстанский клуб потерпел поражение со счетом 2:3. На 21-й минуте наш канадский легионер Линден Вей забросил первую шайбу, а на 51-й оформил дубль. У россиян же забитыми голами отметились Антон Бурдасов (32-я минута), Никита Тертышный (35-я) и Максим Шабанов (47-я).

Следующую игру на турнире «Барыс» проведет с магнитогорским «Металлургом» уже сегодня.

В это же время в нашей стране стартовал очередной розыгрыш Кубка Казахстана с участием 12 команд (одна из них представляет Узбекистан), которые на групповом этапе разделены на три группы. Матчи Группы А проходят в Караганде, матчи Группы B – в Алматы, матчи Группы C – в Нур-Султане.

В стартовых поединках были зафиксированы следующие результаты: карагандинская «Сарыарка» в серии буллитов взяла верх над ташкентским «Хумо» с итоговым счетом 3:2; «Актобе» на старте турнира обыграл «Кулагер» из Петропавловска – 2:1; атырауский «Бейбарыс» уступил павлодарскому «Иртышу» – 2:4; «Горняк» из Рудного неожиданно для всех разгромил «Торпедо» из Усть-Каменогорска со счетом 8:2 и, наконец, в столичном дерби «Снежные барсы» лишь после буллитов уступили «Номаду» с итоговым счетом 2:3.