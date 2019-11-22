​Борьба за титул сильнейшего клуба Европы

За несколько дней до начала ответственных игр мини-футбольный клуб «Кайрат» провел на своей базе для спортивных журналистов пресс-конференцию. Спикерами традиционной встречи с представителями СМИ были президент клуба Кайрат Оразбеков, главный тренер Кака и капитан алматинской команды вратарь Игита. Все они поблагодарили журналистов за их большой интерес к футзалу и обещали оправдать надежды многочисленных болельщиков. Оразбеков напомнил, что перед «Кайратом» никогда не стоял и не стоит вопрос, как играть. Конечно же, только на победу!

И все же начало пресс-конференции в какой-то мере было неожиданным для наших коллег. Кайрат Айтмолдаевич начал ее с того, что посетовал на нынешний формат Элитного раунда, который, по его мнению, мог быть еще интереснее. За счет чего и куда еще интереснее? А вот что думает по этому поводу президент одного из сильнейших в мире футзальных клубов:

– Мы надеемся, что в ближайшем будущем Элитный раунд Лиги чемпионов УЕФА будет выездным. В этом случае мы сможем увидеть буквально каждую команду, которые встретятся по 2 раза – в гостях и дома. Я думаю, что в этом случае Элитный раунд станет более зрелищным, принесет больше пользы в деле популяризации футзала в Европе. Да, увидеть за 3 дня на своей площадке такие клубы, как «Эль-Посо» из Испании, португальская «Бенфика» и итальянская «Пезаро», – это восхитительно, даже слишком «вкусно». А вот если бы мы их принимали, допустим, через 2 недели, то это было бы еще более приятно. Сезон международных встреч в таком случае стал бы дольше, а участники «финала четырех» подошли к главным играм в самой боевой спортивной форме. Надеюсь, УЕФА тоже подумает над этим вопросом.

Кайратовцы знают и хорошо помнят предыдущие матчи со своими нынешними соперниками. «Бенфика» была в Алматы несколько лет назад, тогда «Кайрат» выиграл по пенальти со счетом 5:3. С одной из лучших команд Европы – «Эль-Посо» – алматинцы играли в Основном раунде уже нынешнего турнира и уступили в Венгрии со счетом 2:3. Чем-то испанская команда, считает Оразбеков, похожа на «Кайрат» – с невероятным упорст­вом борется до конца, имеет очень сильный характер. Что касается «Пезары», то в итальянском чемпионате слабых команд в футзале не бывает, а обладатели золотых медалей – тем более.

Бразильский специалист Кака признался, что накануне старта Элитного раунда волнуются все – и игроки, и тренеры. «Кайрат» неудачно играл в Основном раунде Лиги чемпионов УЕФА, в Венгрии он был не похож на себя. Но игроки не опустили руки, те поражения вскрыли недостатки и подсказали, над чем команде нужно работать. Кака сказал, что и в Основном раунде «Кайрат» показал все-таки высокий уровень игры, но подвела реализация выгодных моментов.

Журналисты были весьма обеспокоены тем обстоятельством, что в межсезонье команду «Кайрат» покинули три ведущих игрока – Динмухамбет Сулейменов, Серик Жаманкулов и Тайнан. Удалось ли им найти достойную замену?

– Таким лидерам в кратчайшие сроки сложно найти равноценную замену, – сказал Кака. – Мы взяли в состав двоих молодых казахстанских игроков. Пока им адаптироваться тяжело, нужно достаточное время, но мы наде­емся, что эти ребята вскоре заиграют.

А Кайрат Оразбеков был еще откровеннее:

– Найти замену такому игроку, как Тайнан, практически невозможно. Да еще в такой короткий срок. Но пытаться это сделать нужно. Мы много атакуем, но мало забиваем. И это особенно сказалось после ухода из «Кайрата» Тайнана. Будем искать игрока с таким амплуа и таким талантом в любом случае – и если пройдем в «финал четырех» Лиги чемпионов УЕФА, и если в Алматы оступимся.

Перед Элитным раундом кайратовцы слетали в Москву на 2 товарищеских матча против российской команды «Газпром-Югра», занимающей сейчас в чемпионате соседней страны 2-е мес­то. А после возвращения тренер алматинцев сказал в одном своем интервью, что травмированы 2 стержневых игрока команды – вратарь и капитан «Кайрата» Игита и защитник Дуглас. И он, наставник чемпионов Казахстана, не уверен, что они смогут до конца восстановиться до Элитного раунда и принять участие в ответственных матчах. Но вот прошло несколько дней, и у журналистов, обеспокоен­ных тем известием, появилась возможность еще раз спросить у руководителей клуба о том, как продвигается лечение лидеров команды, смогут ли они помочь своим товарищам по клубу. Кака отметил: когда начинаются серьезные встречи вроде Лиги чемпионов УЕФА, Игита «становится двойной», то есть до невероятнос­ти мобилизует свои возможности. И потому есть надеж­да, что в Алматы наш голкипер все же выступит. А Дуглас после травмы, полученной в матче с «Актобе», до сих пор не тренируется, проходит лечение, физиотерапию. И его участие в этом турнире за несколько дней до старта все еще оставалось под вопросом.

Кстати, после ухода из команды Динмухамбета Сулейменова капитанская повязка кайратовцев перешла к Игите. Ему приятно, и в то же время это высочайшая ответственность за весь коллектив. Впрочем, как отметил сам голкипер, он всегда был и остается лидером нашей команды, чувствует себя таковым, и вручение ему капитанской повязки – чисто символический жест. Да и капитаном в других командах он уже был, знает, что это дополнительная нагрузка для игрока, прежде всего психологическая.

Поинтересовались журналисты и местом проведения Элитного раунда. Болельщики футзала в самом большом городе Казахстана без труда заполняют 12-тысячную «Алматы-Арену», а нынче игры будут проводиться в 5-тысячном Дворце спорта им. Балуана Шолака. Но площадка во Дворце спорта более фартовая для «Кайрата», там он чаще выигрывал главные призы международных состязаний. Так с чем был связан нынешний выбор игровой площадки? С ностальгией по победам или какими-то иными факторами?

Оказалось, что выбор у организаторов действительно был из двух спортсооружений. Но «Алматы-Арена» на этот период была занята: стадион на подготовительный, игровой циклы и на последующий разбор игровой площадки должен быть свободным целую неделю. Устроителям матчей повезло, что Дворец спорта им. Балуана Шолака оказался на этот период свободным и находится в отличном состоянии. Количество зрительских мест вполне позволяет проводить в нем матчи Еврокубка. Кайратовцам нравится играть и на «Алматы-Арене», но любимый у них зал – это все-таки во Дворце спорта. Как сказал Оразбеков, многие кайратовцы в нем буквально выросли, они знают там каждый уголок, каждый квадратный сантиметр и постараются в родных стенах показать футзал высокого уровня.

И наконец, о жребии, который был не очень благосклонен к «Кайрату». Ведь в трех других группах фаворитам занять 1-е место будет проще, чем кому-то из нашей группы С. Да, можно сказать, что с жеребьевкой не повезло не только «Кайрату», но и трем остальным клубам из нашего квартета, а Кака высказался еще более определенно:

– Мало кому из приезжающих к нам команд хочется играть в официальных матчах с «Кайратом». Но о таком «тяжелом» составе участников можно сказать так: это был несправедливый жребий для всего Элитного раунда Лиги чемпионов УЕФА. Тут надо было смотреть не на итоговые таблицы Основного раунда и отбирать по их итогам противников для следующей стадии розыгрыша, а прежде всего учитывать уровень игры будущих соперников. Но что теперь об этом говорить? Играть всегда и против всех надо с наибольшей выкладкой.

...Итак, вчера «Кайрат» в Алматы» играл с «Мурсией Эль-Посо», а «Аят» в Тюмени – с хозяевами соревнований.