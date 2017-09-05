Борьбу с нелегальными пассажирскими перевозчиками объявили в Южном Казахстане
В Южном Казахстане объявили борьбу с нелегальными пассажирскими перевозчиками, предложив на всех автобусах и микроавтобусах, официально выезжающих на маршрут, размещать логотипы с соответствующей надписью, сообщает Kazpravda.kz.
Добраться из одного населенного пункта в другой на юге Казахстана без особых проблем можно на так называемых маршрутных такси. Такие "пятачки", на которых вереницей выстраиваются разнокалиберные автомобили и микроавтобусы, есть практически в каждом населенном пункте. В областном центре таких точек несколько. Более того, они даже имеют свою "специализацию". Шымкентцы знают, что от тоннеля можно уехать в Казыгурт, Сарыагаш и Жетысай. На Хатынкопре "пакуют" пассажиров, чей путь лежит в Туркестан и Кентау. Своя отдельная стоянка у автобусов, отправляющихся в Астану и Алматы.
Таким полулегальным способом можно добраться в любой уголок области, только плати. Полулегальным, потому что водители, занимающиеся на постоянной основе пассажирными перевозками, нигде не зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей, не платят налоги, а самое главное – не проходят медицинское освидетельствование и технический контроль перед выходом в рейс. Не дай бог что случись в дороге, они даже не несут никакой ответственности за здоровье и жизнь пассажиров. К сожалению, за подобными примерами далеко ходить не надо. Сообщения о дорожно-транспортных происшествиях с участием автоперевозчиков, словно сводки с поля боя, мелькают еженедельно. При этом люди порой осознанно идут на риск, не задумываясь о возможных последствиях, только лишь потому, что таким способом можно сэкономить время в пути и деньги.
Специалисты областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог перманентно борются с этим явлением, но изжить его пока не удается. На днях чиновники объявили еще об одном способе, который должен стать преградой для недобросовестных водителей. Они предложили на каждый микроавтобус, совершающий выезды в различные межрайонные маршруты, размещать логотип с надписью "Пассажирский транспорт". Тут же значатся название автотранспортной компании, работающей на данном направлении, и маршрут следования. Такой документ будет выдаваться ежедневно при выезде автотранспорта и будет свидетельствовать о безопасной перевозке пассажиров и прохождении соответствующих проверок. При отсутствии этих данных перевозка пассажиров считается незаконной. Возможно, логотипы, вернее, их отсутствие, помогут полицейским легче распознать нелегалов и всерьез заняться выяснением законности их нахождения на маршрутах.
Подобные знаки специалистами областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог уже размещены на 354 микроавтобусах, регулярно занимающихся межрайонными перевозками пассажиров. В общей сложности на юге в сфере пассажирских перевозок на основании соглашений с местными исполнительными органами транспортные услуги оказывают 62 перевозчика. В рейсы отправляются 2 724 автобуса и микроавтобуса. Чиновники уверены, что нововведение позволит значительно снизить незаконные перевозки и дорожно-транспортные происшествия в регионе.
Сейчас на всех автовокзалах проводится агитационная работа с перевозчиками, осуществляющими незаконную перевозку пассажиров. Вовлечены в эту кампанию и жители области, которым пытаются объяснить, чем отличаются законные и нелегальные перевозки. Говорят людям и о том, почему надо пользоваться услугами транспортников, официально работающих на маршрутах. В качестве примера, который если и не остановит потенциального пассажира, так хотя бы заставит задуматься, приводят статистику дорожных аварий. Так вот, анализ ДТП показывает, что 90% дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов и микроавтобусов приходится как раз на незаконные пассажирские перевозки.