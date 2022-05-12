Борьбу с синтетическими наркотиками усилят в Казахстане

Сегодня под председательством заместителя Премьер-министра Ералы Тугжанова состоялось очередное заседание Межведомственной рабочей группы по выработке предложений по противодействию наркопреступности и профилактике наркомании, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

На заседании были заслушаны доклады членов рабочей группы о принимаемых мерах по противодействию наркопреступности и профилактике наркомании, в том числе МВД о текущей наркоситуации в стране и результатах работы органов внутренних дел в данном направлении.

Ералы Тугжанов особо отметил обеспокоенность населения страны доступностью синтетических видов наркотиков через социальные сети, а также вовлечение молодежи в преступную наркосреду.

В этой связи заинтересованным государственным органам было поручено принять комплексные меры по предотвращению распространения синтетических наркотиков, в том числе посредством Интернет-ресурсов, пресечению поступления наркотиков из других стран, а также активизации профилактической работы среди населения.

Также госорганам было поручено провести повсеместно месячник профилактики по борьбе с наркоманией, с привлечением госорганов, блогеров, общественных организаций, волонтеров и СМИ.

Кроме этого, в ходе заседания был одобрен проект Дорожной карты по совершенствованию мер противодействия наркопреступности и профилактики наркомании на 2022-2023 годы, который предусматривает наиболее актуальные вопросы по выявлению и профилактике наркоправонарушений, в том числе совершаемых с использованием современных технологий, а также мероприятия по совершенствованию учёта, лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

По итогам заседания руководителям государственных органов и акиматам даны конкретные поручения по усилению информационной работы по противодействию распространению наркотиков, профилактике наркомании и формированию здорового образа жизни.