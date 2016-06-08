Бордюжа прокомментировал создание единых систем ПВО в странах ОДКБ
Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Николай Бордюжа прокомментировал журналистам создание единых (объединенных) систем противовоздушной обороны (ПВО), сообщает ТАСС.
На данном этапе уже существуют российско-белорусская и российско-казахстанская системы ПВО. На протяжении нескольких лет создается единая система ПВО России и Армении. Этот вопрос, по словам Бордюжи, "находится на уровне рассмотрения законодательных органов власти с точки зрения ратификации".
"Создание таких региональных систем – это первый этап. Второй этап – это объединение деятельности этих систем под единые правила и единые установки, что позволит создать систему ПВО над всем пространством ОДКБ", – пояснил генсек Организации.
Россия и Армения договорились о создании единой системы ПВО в конце декабря 2015 года. Аналогичное соглашение с Казахстаном было подписано в 2013 году, с Беларусью – в 2009. Аналогичные региональные системы ПВО планируется создать и с другими членами ОДКБ – Кыргызстаном и Таджикистаном. В начале апреля сообщалось, что соответствующие документы уже разработаны и находятся на этапе согласования.
Минск и Астана безвозмездно получили российские зенитные ракетные системы С-300ПС и ракеты к ним для укрепления единой региональной системы противовоздушной обороны.
Стоит заметить, что этот вопрос сегодня поднимался на двусторонней встрече глав министерств обороны РК и РФ в Астане.
"Наш приоритет – создание общего надежного оборонного потенциала, способного противостоять любым вызовам и угрозам. Мы заинтересованы в расширении форм военного и военно-технического сотрудничества", – сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу, отметив хорошие перспективы сотрудничества, существующие у военно-промышленных комплексов России и Казахстана.
Он также отметил, что минобороны РФ готово оказать казахстанской стороне содействие по всем вопросам военного строительства.