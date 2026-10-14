Борец Айбек Айтбеков завоевал золотую медаль чемпионата мира U23

Спорт

Представитель сборной Казахстана по греко-римской борьбе Айбек Айтбеков завоевал золотую медаль чемпионата мира среди спортсменов до 23 лет, который проходит в Лас-Вегасе (США), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК

Казахстанец стал лучшим в весовой категории до 60 килограммов. В финальной схватке Айтбеков одержал победу над Эльмиром Алиевым из Азербайджана, который являлся действующим чемпионом мира U23.

На пути к решающей схватке Айтбеков, в частности, победил россиянина Алибека Амирова, японца Сэйму Токухару и украинца Евгения Поковбу.

Отметим, что ранее в этом году Айбек Айтбеков также стал чемпионом Азии U23.

#медаль #греко-римская борьба #U23

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