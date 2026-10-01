Борец Мейржан Шермаханбет стал бронзовым призером Азиады в Японии

Он выступил в весовой категории до 67 килограммов.

Фото: НОК

Казахстанский борец греко-римского стиля Мейржан Шермаханбет завоевал бронзовую медаль Азиатских игр-2026 в Аичи и Нагое, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

В схватке за третье место в весовой категории до 67 килограммов Шермаханбет встретился с представителем Монголии Ганбаяром Намсраем.

Казахстанец одержал уверенную победу со счётом 11:0 и стал третьим.

Там же отметили, что на предыдущих Азиатских играх в Ханчжоу Шермаханбет стал серебряным призёром в весовой категории до 67 килограммов.