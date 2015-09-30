Спорт

Борисов – Астане: Берите пример с нас

Ерзат Сергазин
Футбольный клуб из Беларуси, несмотря на статус аутсайдера, в первой половине встречи с фаворитом противостояния смог огорчить голкипера римлян трижды и, несмотря на два пропущенных гола во втором тайме, удержал победный счет, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Группа Е 
БАТЭ – "Рома" – 3:2 (Стасевич, 8, Младенович, 12, 30 – Жервинью, 66, Торосидис, 82) 
Уже по истечении получаса игры на табло горел разгромный счет (3:0) в пользу хозяев поля. Сперва гол Стасевича стал завершением красивой комбинации, а затем дважды отличился сербский полузащитник БАТЭ Филип Младенович. Все старания "Ромы" еще до перерыва сократить отставание в счете не увенчались успехом. Во втором тайме хозяева большими силами оборонялись, пытаясь удержать добытое преимущество, но так и не смогли удержать свои ворота сухими. При счете 2:3 итальянцы упустили прекрасную возможность разжиться в Борисове заработанным очком, но хозяев в этот момент выручила перекладина.


"Барселона" – "Байер" – 2:1 (Паподопулос, 22 - Роберто, 80, Суарес, 82)

Интересный матч выдали гранды испанского и немецкого футбола на "Камп Ноу". "Байер" после забитого гола в первом тайме вплоть до 80-й минуты удерживал преимущество, однако наступательные действия хозяев все же реализовались в забитые мячи. В течение двух минут "Барселона" переломила ход неудачно складывавшегося матча и порадовала своих поклонников волевой викторией над далеко не слабым соперником.


Группа F 
"Бавария" – "Динамо" (Загреб) – 5:0 (Дуглас Коста, 13, Левандовски, 21, 28, 55, Гетце, 25)

Клуб из столицы Хорватии пожаловал к гранду, имея за плечами беспроигрышную серию из 45 официальных матчей. В матче с "Баварией" не проиграть в игре под №46 у коллектива из Загреба не получилось. Вездесущий нападающий Роберт Левандовски (10 голов в последних трех матчах) записал на свой счет хет-трик, еще по голу забили Дуглас Коста и Гетце. В этой встрече моментов было предостаточно у хозяев поля для увеличения преимущества, нежели у "Динамо" забить гол престижа.


"Арсенал" – "Олимпиакос" – 2:3 (Уолкотт, 35, Санчес, 65 – Пардо, 33, Оспина, 40, в свои ворота, Финнбогассон, 66)

Очередную осечку в самом престижном клубном турнире планеты потерпел английский "Арсенал". Если в предыдущем туре канониры не смогли переиграть загребский "Динамо", то в отчетном поединке на своем поле проиграли греческому "Олимпиакосу".

Примечательно, что до этого поединка "Олимпиакос" 12 раз играл в Англии и столько же раз потерпел поражения при разности мячей 3:37. Теперь неприятная статистика для греческого клуба прервалась, а "Арсенал", похоже, переживает не лучшие свои времена. Не сумев заработать очки в матчах с не самыми сильными "Динамо" и "Олимпиакосом", подопечные Арсена Венгера в ближайшем туре Лиги чемпионов сразятся с грозной "Баварией".


Группа G
"Порту" – "Челси" – 2:1 (Андре Андре, 39, Майкон, 52 – Виллиан, 45+2)

Оступился и еще один клуб из столицы Великобритании – лондонский "Челси". Подопечные Жозе Моуринью не смогли обыграть на выезде местный "Порту". Напомним, что путь величайшего тренера современности начался именно в "Порту", с которым Моуринью выигрывал Лигу чемпионов и Кубок УЕФА.


"Маккаби" Т-А – "Динамо" К – 0:2 (Ярмоленко, 4, Мораес, 50)

Второе подряд сухое поражение в нынешней Лиге чемпионов потерпел израильский "Маккаби", на этот раз обидчиками которых выступил киевский "Динамо". Уже в дебюте встречи гол Ярмоленко застал врасплох голкипера "Маккаби", во втором тайме закрепил счет Мораес.


Группа Н
"Зенит" – "Гент"– 2:1 (Дзюба, 35, Шатов, 67 - Маттон, 56)

Санкт-петербургский "Зенит" взял блестящий старт в турнире, в двух стартовых матчах набравший максимальное количество очков. Если в первом матче группового этапа российским клубом была повержена на ее поле "Валенсия", то в этот раз "Зенит" по делу одолел бельгийский "Гент", тем с самым став единоличным лидером своей группы.


"Лион" (Франция) – "Валенсия" (Испания) – 0:1 (Фегули, 42)
В свою очередь "Валенсия" не позволила себе дважды быть в числе проигравших и на выезде с минимальным перевесом взяла верх над французским "Лионом". Гол Фегули под занавес стартового отрезка игры предопределил исход этой встречи.


Сегодня пройдут матчи 2-го этапа Лиги чемпионов УЕФА еще в четырех группах. ФК "Астана" на своем поле сразится с турецким "Галатасараем". Матч начнется в 10.00 по времени Астаны.

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