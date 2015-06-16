Боролись на совесть Свежий выпуск 490 Абзал КАМБАР

Порадовали своим выступлением наши «классики», которые в итоговом общекомандном зачете чемпионата континента расположились на второй строчке, пропустив вперед лишь традиционно сильный в борьбе Иран. В активе подопечных Евгения Сорокина 5 наград – 3 золотые и 2 бронзовые. Медали высшего достоинства для страны завоевали Мерей Бекенов (63 кг), Багдат Усенов (76 кг) и Евгений Горбузняк (85 кг). Нурбахыт Азилхан (42 кг) и Марлан Мукашев (50 кг) по итогам турнира заняли почетные третьи места.

В тройке лидеров по итогам состязаний оказались и наши представительницы прекрасного пола – в общекомандном зачете женская сборная Казахстана заняла третье место. На первой строчке разместилась Япония, на второй – Индия.

Уверенно добравшись до финала, казахстанка Лаура Алмаганбетова (38 кг) не смогла стать победительницей континентального первенства, расположившись на втором месте. Бронзовые награды на счету Наргиз Икрамовой (46 кг), Марины Закшевской (49 кг), Айны Темиртасовой (56 кг) и Карины Моисеенко (65 кг).



В тройке финалистов

В южнокорейском Чечхоне завершился чемпионат Азии по художественной гимнастике, на котором медали континентального первенства завоевала и сборная Казахстана.

Комплекты медалей разыгрывались как в личных, так и в групповых выступлениях. Наш квинтет в составе Томирис Омашевой, Амины Кожахат, Нурай Кумаровой, Виктории Гусляковой и Алии Молдахметовой в общекомандном зачете смог занять третье место с суммой баллов 137,15. Большее количество очков сумели набрать только Узбекистан и Южная Корея.



«Снежные барсы» останутся в МХЛ

Пресс-служба хоккейного клуба «Барыс» выступила с разъяснением по поводу появившейся в СМИ информации о возможном исключении команды «Снежные барсы» из международной Молодежной хоккейной лиги в соответствии с ее новым регламентом.

«Вопрос о запрете на участие нашей молодежной команды в чемпионате МХЛ не стоял и не стоит. Слова управляющего директора лиги Алексея Морозова о том, что иностранных команд в МХЛ-А не будет, относятся к тем клубам, которые не входят в систему КХЛ. Таким образом, «Снежные барсы», как и команды из Минска и Риги, имеют право выступать в чемпионате МХЛ. К слову, уже со следующей недели столичная «молодежка» приступает к учебно-тренировочным сборам», – говорится в сообщении на официальном сайте «Барыса».



