Бороться с коррупциейсистемно и жестко Свежий выпуск 563 Кайрат СУНТАЕВ, руководитель департамента Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции по Актюбинской области

Президентом страны сделан акцент на противодействие коррупции в сфере госслужбы и объединение усилий в борьбе с этим негативным явлением. По данному направлению планируется и дальше принимать все меры и создавать условия, при которых использование служебных полномочий в корыстных целях будет невыгодным и невозможным.

Сегодня разрабатываются новые законодательные акты, предусма­тривающие упреждающие механизмы. Президентом страны утверждена Антикоррупционная стратегия РК на 2015–2025 годы. На ее основе всеобщим декларированием доходов и расходов будут охвачены в скором времени все государственные служащие. Это позволит проводить мониторинг динамики их имущественного положения. При этом в случае, когда госслужащие не смогут доказать законность происхождения своего имущества, их ждет ответственность за незаконное обогащение.

Важно отметить кардинальные изменения в подходах к работе по противодействию коррупции в деятельности Агентства РК по делам госслужбы со смещением акцентов с репрессивных мер на профилактику. Для этого нашим департаментом проводится работа по повышению антикоррупционной культуры населения. Каждый казахстанец, каждая семья должны понимать, что борьба с коррупцией – дело всего общества. Нами осуществляется работа как по организации встреч и «круглых столов», так и культурно-массовых мероприятий.

Активно ведется работа по формированию антикоррупционного мировоззрения среди молодежи путем их активного вовлечения в работу. При областном филиале партии «Нур Отан» осуществляется общественный прием граждан, даются соответствующие разъяснения по каждому вопросу. Ни одно обращение не остается без внимания. Регулярно проводятся выездные встречи с сотрудниками госорганов, представителями гражданского общества и жителями области. Совещания состоялись в Алгинском, Хромтауском, Мартукском, Каргалинском, Кобдинском, Байганинском районах и в Актобе, где прошли выездные приемы граждан. Проводится анализ деятельности госорганов, а именно: процесса предоставления ими государственных услуг, их доступности, качества, а также исполнения отраслевых программ и работы с обращениями граждан. По итогам вырабатываются конкретные рекомендации. Так, департаментом проведен анализ предоставления госуслуг 23 ведомств. Установлены факты системных нарушений законодательства РК о государственных услугах, порядка рассмотрения обращений физических и юридических лиц. Анализ причин и условий этих нарушений показал, что в большинстве случаев они связаны с незнанием законодательства, низким уровнем правовых знаний лиц, впервые поступивших на работу. Поэтому актуальной проблемой является организация работы по правовому просвещению и повышению правовой культуры не только госслужащих, а всего населения, наших граждан.

Одной из действенных мер предупреждения и профилактики коррупции являются меры дисциплинарного характера. Для этих целей активно используется потенциал дисциплинарного совета. На его заседаниях рассматриваются дела в отношении госслужащих и лиц, приравненных к ним, связанные с нарушением антикоррупционного законодательства, по итогам которых принимаются соответствующие меры – от объявления замечания до увольнения с занимаемой должности. К примеру, за использование служебного автотранспорта в неслужебных целях ряд должностных лиц, среди которых и заместитель акима Актобе, привлечен к дисциплинарной ответственности. За приобретение строительных материалов для производства ремонта без проведения соответствующего конкурса директор одной из городских школ была уволена с занимаемой должности, за совершение правонарушений, создающих условия для коррупции. Кроме того, на все заседания дисциплинарных советов вместе с привлекаемыми лицами приглашаются и их руководители, от которых требуют объяснения причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

Для повышения уровня осведомленности граждан о правовых инструментах борьбы с коррупцией каждое наше мероприятие мы освещаем в средствах массовой информации. Хотелось бы отметить, что проводимая работа по антикоррупционному просвещению и повышению уровня информированности граждан уже приносит свои результаты в виде увеличения динамики обращений в департамент.

Весьма важно и то, что в текущем году в РК приняты четыре новых кодекса: уголовный, уголовно-процессуальный, уголовно-исполнительный и об административных правонарушениях. Нововведения направлены на усиление ответственности за совершение коррупционных преступлений. В качестве уголовного наказания введены штрафы в размере, кратном сумме или размеру полученной взятки, что соответствует международным стандартам. Неуплата назначенного судом «кратного» штрафа обязательно влечет за собой замену на лишение свободы. По всем коррупционным преступлениям предусмотрена обязательная конфискация имущества. Введен пожизненный запрет на занятие любых должностей в госорганах и организациях для лиц, ранее уволенных с работы за совершение коррупционного правонарушения. Все должны помнить, что совершившие какое-либо противоправное действие полностью лишаются всех привилегий.

Между тем за 2015 год в производстве антикоррупционной службы находилось более 90 уголовных дел о коррупционных преступлениях различной тяжести. Имеются факты присвоения или растраты вверенного чужого имущества, мошенничества, злоупотребления должностными полномочиями, получения взятки, дачи взятки, посредничества во взяточничестве и служебного подлога. Установленный материальный ущерб по оконченным уголовным делам полностью возмещен. Вся проводимая нами работа направлена на привлечение внимания и вовлечение в процесс борьбы с коррупцией широких масс населения, результатом которого является формирование негативного отношения общества к коррупции во всех ее проявлениях.

Впереди очень ответственный период, связанный с реализацией задач, поставленных Президентом РК. Как отметил Елбасы, служба государству должна быть основой для укрепления единства нашего общества, и необходимо наладить в этих целях системную работу по защите прав меритократии и недопущению коррупции.



