Свежий выпуск Бороться с негативным влиянием Анна ВЛАДИМИРОВА

В ходе встречи кандидат в Президенты РК рассказал о партийной работе и основных направлениях своей предвыборной программы. Как заявил Т. Сыздыков, сегодня на первый план общечеловеческих ценностей выходят мирное сосуществование народов и интернационализм, которые являются залогом мира на земле.

Все население планеты осознает важность сохранения стабильности и процветания, а для этого необходимо продвигать идеи терпимости и толерантности. Не подлежит сомнению пос­тулат о том, что единственный путь к миру на земле это – мирное сотрудничество всех стран.

– Безусловно, тут на первый план выходит идея гуманизма и человечности. Сейчас мы живем мирно, что в первую очередь связано с нашим историческим гостеприимством, благожелательностью и гуманизмом. Это наши традиции. И тут немаловажная роль отводится молодому поколению, которое, впитав в себя лишь самое лучшее, станет созидать все прекрасное, – подчеркнул кандидат.

Т. Сыздыков рассказал также о сути деятельности КНПК.

– Коммунистическая Народная партия Казахстана – добровольное объединение граждан, приверженцев коммунистической идеи. Мы действуем на научной и идеологической основе марксизма-ленинизма как единой материалистической теории общественного развития.

Кандидат отмечал, что организационным принципом построения и функционирования партии является демократический централизм, в котором важнейшим становится приоритет партийных масс. Деятельность КНПК основывается на идеях научного социализма, марк­систско-ленинского учения и прогрессивной общественной мысли.

Подчеркивалось также, что особое внимание партия будет уделять вопросам негативного влияния западной культуры и ценностей, в подтверждение чего кандидат озвучил тезисы предвыборной программы:

– Западная культура стала сферой бизнеса, а ее высшим критерием стали сугубо материальные ценности. Западная вседозволенность и псевдоноваторство за гранью морали оттеснили на задний план общечеловеческие, вырабатываемые веками, этические нормы поведения. Западный человек постепенно утрачивает нравственность как автономную волю к добру. Ему надо любыми путями выделиться, произвести впечатление, привлечь к себе внимание, даже если он того не заслуживает, но главное – урвать известность и деньги. Причем любой ценой.

В ходе выступления Тургун Искакович не оставил без внимания пагубную для молодого поколения западную культуру питания. С его слов, наиболее уродливой формой воплощения вульгарного индивидуализма в бытовой культуре стал фаст-фуд.

– К сожалению, всем теперь широко известен этот термин западного происхождения, который закрепился за понятием вредной, нездоровой, а порой и опасной для жизни пищи. Употреб­ление подобной еды очень негативно может отразиться на поколенческом генотипе.

В целом от этого страдает весь Запад – ожирение, избыток сахара в крови, сердечно-сосудистые болезни, проблемы со слухом, зрением, опорно-двигательным аппаратом. Все это тлетворное влияние фаст-фуда.

Западное питание – гамбургеры, хот-доги, картофель фри, газированные напитки и другие подобные продукты – крайне калорийное, содержит в себе много жира и сахара, – заявил кандидат в Президенты от КНПК и призвал население к здоровому питанию.

Также о своей работе доложили региональные предвыборные штабы кандидата Т. Сыз­дыкова в Усть-Каменогорске и Уральске.



